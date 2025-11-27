حبس عناصر تشكيل عصابي شديد الخطورة يجلبون ويتاجرون في الأقراص المخدرة

قررت جهات التحقيق حبس عناصر تشكيل عصابي شديد الخطورة من متجري وجالبي الأقراص المخدرة بالقاهرة، وبحوزتهم 130 ألف قرص مخدر من عقار إكستاسي المخدر - سيارة”.

جاء ذلك، بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر التشكيل العصابي بالقاهرة، وبحوزتهم 130 ألف قرص مخدر، تُقدر قيمتها المالية بـ 91 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام تشكيل عصابى يضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، بجلب كميات كبيرة من الأقراص المخدرة تمهيداً للاتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات، تم تتبع عناصر التشكيل وإعداد الأكمنة اللازمة لهم واستهدافهم بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة، وأمكن ضبطهم وبحوزتهم الأقراص المخدرة، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك، استمرارا لجهود مكافحة جرائم جلب المواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.