بعثة الزمالك تغادر مساء اليوم وتعود للقاهرة بعد التعادل أمام بطل الكونغو

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مطار الكونغو برازفيل، مساء اليوم السبت، للعودة إلى القاهرة بعد خوض مباراة أوتوهو في ذهاب الدور ربع النهائي للكونفدرالية الأفريقية.

وتعادل فريق الزمالك مع أوتوهو بطل الكونغو برازافيل بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد ألفونس ماسامبا ديبات، في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ومن المقرر أن يقام لقاء العودة يوم 22 مارس الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

ومن المنتظر أن تعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة فجر غدًا الأحد قادمة من الكونغو برازفيل.