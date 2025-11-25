الداخلية تكشف عن حقيقة تنمر رجال شرطة على سائق في الفيوم

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء سائق سيارة "نقل" بقيام رجال الشرطة بالتعدى عليه بالسب والتنمر لنومه داخل السيارة بأحد الطرق السريعة.

وبالفحص تبين قيام الظاهر بمقطع الفيديو بتعمد تعطيل الحركة المرورية بأحد الطرق السريعة "كان مغلقاً لوجود شبورة مائية كثيفة"، وذلك حال نومه داخل السيارة قيادته ، وعدم إستجابته لتوجيه رجال المرور بالتحرك عقب فتح الطريق.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (سائق "له معلومات جنائية"– مقيم بدائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم)، وبمواجهته أيد ما سبق وتم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها فى حينه.