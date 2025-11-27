تقرير الطب الشرعي دليل قاطع للبراءة أو الإدانة.. ما الحقيقة؟

يتساءل الكثير من المواطنين عن أهمية تقرير الطب الشرعي وهل هو دليل قطعي يدين به المتهم وتحكم به المحكمة ونستعرض لكم في تلك السطور أهمية :

تقرير الطب الشرعي ليس دليلًا قاطعًا لا يقبل الطعن، بل هو رأي فني مبني على ما يصل إلى الطبيب من بيانات أثناء الكشف، ويخضع لتقدير المحكمة، ويمكن مناقشته أو التشكيك في نتائجه في الحالات الآتية:

وجود تناقض بين أقوال المجني عليه والتقرير، عدم تطابق نوع الإصابة مع أداة الاعتداء المزعومة، مرور فترة زمنية كبيرة بين تاريخ الإصابة وتاريخ الكشف، احتمالية حدوث الإصابة بطريق آخر، فقدان الدليل الفني أو عدم وضوحه، عدم وضوح كيفية تحديد المدة العلاجية وبالتالي… التقرير لا يُعتبر دليل إدانة مطلق.

تعتمد المحكمة على التقرير في الحالات الاتيه:

-إذا جاء التقرير متوافقًا مع أقوال المجني عليه

-إذا أُثبت أن الإصابة حديثة ومتزامنة مع وقت المشاجرة

-وجود شهود يؤيدون الرواية

-ثبوت وجود أداة الاعتداء مع المتهم أو دليل مادي آخر

-أما إذا وُجد تضارب أو شك، فالمحكمة لا تأخذ به منفردًا.