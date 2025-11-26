قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العينة فيها تلاعب.. محامي رمضان صبحي يكشف مفاجأة بعد إيقافه 4 سنوات
ترامب: الحيوان الذي أطلق النار على جنود الحرس الوطني سيدفع ثمنا باهظا
توروب يفتح باب الرحيل أمام 4 لاعبين بالأهلي ويشترط صفقتين لتعويض جراديشار
الأنبا ميخائيل يصلي القداس الإلهي بدير طموه
خير ما تختم به الصلاة.. ردد دعاء النبي بعد التشهد الأخير
نصائح هامة للاهتمام بـ مضخة وقود السيارة؟
عشرات القتلى ومئات المفقودين في حريق هائل يلتهم مجمعا سكنيا بهونج كونج
موعد مواجهات منتخب مصر فى بطولة كأس العرب
كارثة ومصبية.. أحمد موسى ينفعل على الهواء لهذا السبب
استنفار أمني.. ترامب يطلب إضافة 500 جندي من الحرس الوطني إلى العاصمة
بسبب تسرب غاز.. مصرع عامل إثر حريق في مطعم شهير بالهرم
وفاة الاعلامية هبة الزياد بشكل مفاجئ
ديني

عمرو الورداني: تعليم الطفل حدود جسده خط الدفاع الأول ضد المتحرشين

الدكتور عمرو الورداني
الدكتور عمرو الورداني
محمد صبري عبد الرحيم

أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أهمية تربية الأطفال على فهم حدود أجسادهم والقدرة على التعبير عن الرفض دون خوف، مشددًا على أن تمكين الطفل من قول "لا" بصوت واضح خطوة أساسية لحمايته من أي محاولات إيذاء أو استغلال.

 دور الأسرة

وأوضح الورداني، في تصرح له، أن الطفل يجب أن يعرف أن في الحياة أشخاصًا غير طيبين، لكن الطيبين أكثر، وأن دور الأسرة هو منعه من الوقوع ضحية لأي ذئب بشري، دون أن يُربّى على الخوف المرضي أو الشعور بأن العالم كله خطر، حتى لا يستسلم للتهديدات أو لمحاولات الابتزاز.

الجسد أمانة

وأشار إلى ضرورة أن يشعر الطفل بأن جسده "أمانة" وأن أسرته ستكون إلى جانبه دائمًا إذا شعر بأي ضيق أو تعرض لأي سلوك غير مقبول، مبينًا أن كثيرًا من الأطفال يخافون من التبليغ لأنهم اعتادوا أن يتم التقليل من شأنهم أو اتهامهم بالمبالغة.

تجاهل شكاوى الأطفال

وأكد الورداني أن تجاهل شكاوى الأطفال أو اتهامهم بـ"الخيال الواسع" يعد جريمة مؤسسية حقيقية، وأن الحوار الصريح مع الطفل —بما يناسب سنه— هو مسؤولية تربوية لا يجوز التهاون فيها.

ووجه رسالة واضحة: "نحن لا نولد آباء وأمهات، لكننا نتعلم ونتدرّب، وأهم ما نتعلمه هو كيف نُعلّم أبناءنا أن جسدهم له حرمة وحدود، وأنهم يستحقون الحماية والاحترام دائمًا".

الرحمة لا تعني ضعفًا

وواصل الدكتور عمرو الورداني، أن الرحمة لا تعني ضعفًا أو تهاونًا، بل هي منظومة حماية تهدف لحماية الطفل من الأذى والمريض من التدهور النفسي، مشددًا على أن الردع بالرحمة يمنع تحول الأشخاص المضطربين إلى مجرمين أكثر خطورة.

ميول مضطربة جنسيًا

ولفت في تصريح له، إلى أن التعاطي مع الأشخاص الذين لديهم ميول مضطربة جنسيًا نحو الأطفال يجب أن يكون قائمًا على العلاج النفسي وليس الفضح، مؤكدًا أن الدعم والمساندة يعالج الأزمة قبل وقوع الجريمة، وأن إزالة الوصمة المجتمعية عن طلب العلاج النفسي لا تعني التبرير، بل هي وسيلة وقائية تحمي المجتمع.

 الفطرة الإنسانية ومنع الانحرافات

وأشار إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء"، موضحًا أن الرحمة تساعد في تمييز حالات الجريمة الفعلية عن حالات الاضطراب النفسي، وأن العلاج يمثل الخط الدفاعي الأول للحفاظ على الفطرة الإنسانية ومنع الانحرافات.

وشدد الدكتور الورداني على أن الشجاعة الحقيقية تكمن في طلب العلاج والمواجهة المبكرة للميول المضطربة، معتبرًا أن هذا التصرف حماية للمجتمع والفرد على حد سواء.

 

فيروس

رعب عالمي بسبب فيروس ماربورج.. الصحة تكشف حقيقة ظهوره بمصر وتحرك عاجل من التعليم

هبة الزياد

وفاة الاعلامية هبة الزياد بشكل مفاجئ

فيروس

مش موجود في مصر وأعراضه تبدأ بسخونية ثم نزيف.. تصريحات تهم المصريين عن فيروس ماربورج

رمضان صبحي

رشوان لـ صدى البلد: إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات نهائى .. والفيدرالية لن تفيده .. واللاعب تجاهل تحذير الوادا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا

اعراض فيروس ماربوج

يسبب الوفاة في7 أيام.. أعراض فيروس ماربوج القاتل

رمضان صبحي

رسميًا.. إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات بسبب المنشطات

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية وشبورة على هذه المناطق والطرق

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. بسرعة شحن طلقة إليك أفضل باوربنك في الأسواق وبطارية عملاقة إليك مواصفات هاتف Poco F8 Ultra

أسامة أبو المجد

رابطة التجار: نقل المعارض من أسفل العقارات قد يعيد الفوضى لسوق السيارات

أخبار السيارات

أخبار السيارات| فورد رينجر 2026 لتحدي هايلوكس وبورش تمدح هيونداي أيونيك N6

بالصور

فيروس ماربورج.. إرشادات عامة للوقاية في المدارس

سيتروين تكشف عن السيارة الأحادية التي ستحمل ألوانها ببطولة فورمولا إي

بعد انتشار الأنفلونزا الموسمية.. مشروب لعلاج البرد بسرعة

فيروس ماربوج.. أعراضه وكيفية طرق نقله والوقاية منه

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

ليلة نجوم بشرم الشيخ… يسرا وإلهام شاهين في أبرز لحظات افتتاح الدورة العاشرة

فوائد القرنفل

فص واحد.. معجزة القرنفل اليومية

ايتن عامر

بعد تصريحات صادمة من والدة شيماء جمال.. أيتن عامر ترد بقوة وتنفي علاقتها بالمتهم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

