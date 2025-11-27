قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حالتهما حرجة.. إصابة جنديين من الحرس الوطني في واشنطن بالرصاص
ليفربول يسقط برباعية أمام آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد يحسم مواجهة أولمبياكوس في ليلة مثيرة بدوري الأبطال
باريس سان جيرمان يكتسح توتنهام بخماسية في دوري أبطال أوروبا
آرسنال يكتسح بايرن ميونخ بثلاثية ويعزّز صدارته لدوري أبطال أوروبا
مشاهد غير معتادة في نتائج الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب 2025
أتلتيكو مدريد يهزم إنتر ميلان 2-1 في دوري أبطال أوروبا
فاروق جعفر: الزمالك يحتاج لمدرب أجنبي فورًا.. والجماهير لن تصبر
مستشار الرئيس للصحة: لا وجود لفيروسات تنفسية خطيرة في مصر
حجز تذاكر القطارات أونلاين في مصر .. خطوات مفصلة وكيفية الإلغاء
كواليس مسلسل كارثة طبيعية.. قصص حقيقية وأطفال سيليكون على الشاشة
والدة أيسل تكشف تفاصيل واقعة التحرش داخل حمام سباحة .. تفاصيل
أخبار التوك شو| الرئيس السيسي: العالم يعلم دور مصر في عودة الاستقرار بالمنطقة.. وزير الخارجية: ندعم تجنيب لبنان مخاطر أي تصعيد أو عدوان

محمود محسن

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات المهمة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.
 

الرئيس السيسي: العالم يعلم دور مصر في عودة الاستقرار بالمنطقة
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن جهود مصر ليست في السودان فقط، ولكن نحن حريصين على أن يكون هناك استقرار في دول الاقليم والمنطقة. 

حديث من القلب .. أحمد موسى يعلق على زيارة الرئيس السيسي للأكاديمية العسكرية | فيديو
علّق الإعلامي أحمد موسى على زيارة الرئيس السيسي للأكاديمية العسكرية، قائلًا: الرئيس السيسي التقى الطلاب داخل الأكاديمية، والطلاب قاموا بطرح العديد من الأسئلة المهمة خلال حديثهم.
 

وزير الخارجية: ندعم تجنيب لبنان مخاطر أي تصعيد أو عدوان ضد الدولة وسيادتها
قال بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري، إنّه تحدث مع الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال زيارته للبنان عن ما جرى إنجازه في منطقة الجنوب، والخطوات التالية لبسط سلطة الدولة بعد الانتهاء من جنوب الليطاني إلى منطقة شمال الليطاني والبقاع وأراضي الدولة اللبنانية كافة.

والدة أيسل: جريمة التحر.ش نتيجة فشل تربوي تتحمل مسئوليته الأسرة قبل أي جهة
أكدت سامية كامل، والدة الطفلة أيسل، ضحية واقعة التحرش داخل حمام السباحة، أن ما حدث ليس مجرد جريمة فردية، بل يعكس فشلًا تربويًا تتحمل مسئوليته الأسرة قبل أي جهة أخرى.
 

عمو الوحش.. محامي ضحايا سيدز الدولية يكشف كواليس مؤلمة عن الواقعة
أكد عبد العزيز عز الدين، محامي ضحايا مدرسة "سيدز الدولية"، أن هناك شراكة واضحة بين أطراف متعددة في جريمة الاعتداء على الأطفال، وتشمل ثلاث صور قانونية هي التحريض والاتفاق والمساعدة.

مستشار النيابة العامة: التحوّل الرقمي يُعيد صياغة علاقة المواطن بالنيابة ويضمن سرّية البيانات|فيديو
قال المستشار عمرو مخلوف، وكيل إدارة النيابات لنظم المعلومات والتحول الرقمي بمكتب النائب العام، إن الدافع الرئيسي جاء لتنفيذ رؤية مصر 2030 بشأن التحول الرقمي، متابعًا: نستهدف تغيير الصورة الذهنية النمطية لآليات التعاون مع النيابة العامة من خلال رقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين.

عمر خيرت: تعافيت الحمد لله.. وأشكر الرئيس السيسي على اهتمامه
أعرب الموسيقار عمر خيرت عن شكره لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الصحة على اهتمامهما بحالته الصحية بعد الوعكة الذي تعرض له، مؤكدًا أن ذلك أعطاه دفعة كبيرة لاستعادة نشاطه بعد الوعكة الصحية الأخيرة التي تعرض لها.

طلاب المدارس.. المصل واللقاح توجه رسالة عاجلة للمواطنين
أكد الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أن هذا التوقيت من كل عام تنتشر الأمراض التنفسية، لكن لا يوجد فيروس جديد منتشر خلال هذه الفترة كما يعتقد البعض.

ورم يهدد نجم الجيل.. أول ظهور لتامر حسني بعد عملية جراحية دقيقة في ألمانيا
عاد الفنان تامر حسني إلى القاهرة قادماً من العاصمة الألمانية برلين، وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة لاستئصال ورم بالكلى. 

ترامب: من أطلق النار على عنصري الحرس الوطني سيدفع الثمن غاليا
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنّ من أطلق النار على عنصري الحرس الوطني سيدفع الثمن غاليا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.


 

الرئيس عبد الفتاح السيسي أحمد موسى وزير الخارجية الطفلة أيسل التحول الرقمي

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

ليلة نجوم بشرم الشيخ… يسرا وإلهام شاهين في أبرز لحظات افتتاح الدورة العاشرة

فوائد القرنفل

فص واحد.. معجزة القرنفل اليومية

ايتن عامر

بعد تصريحات صادمة من والدة شيماء جمال.. أيتن عامر ترد بقوة وتنفي علاقتها بالمتهم

