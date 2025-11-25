محامي ضحايا "سيدز الدولية": الجريمة ليست فردية بل منظّمة.. تحقيقات النيابة دقيقة

أكد عبد العزيز عز الدين، محام ضحايا مدرسة "سيدز الدولية"، أن التحقيقات في مدرسة "سيدز الدولية" تكشف عن أن الجريمة ليست فردية، بل كان هناك مثلث صغير يديره مثلث أكبر، وأن التحريض والاتفاق والمساعدة على التنفيذ هي أركان الجريمة.

وأشار عبد العزيز عز الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، إلى أن النيابة العامة قامت بإرسال التسجيلات الخاصة بالاعتداء على الأطفال للمراجعة لاستعادة ما تم حذفه منها، مضيفًا: "من الصعب أن يكون هناك خمسة متهمين يتوافق ضمائرهم على نفس الجريمة دون وجود مصلحة واضحة".

وشدد عبد العزيز عز الدين، على أن هناك متابعة دقيقة من النيابة وأن التحقيق مستقل، ويهدف إلى معالجة تعريض حياة الأطفال للخطر، وهي جريمة في غاية الخطورة، مؤكدًا أن القضية تكشف عن أبعاد أوسع من مجرد التستر على الجريمة.