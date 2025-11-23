محامي ضحايا "مدرسة سيدز الدولية": الاعتداء على الأطفال جريمة منظمة وليس مجرد إهمال

قال المحامي عبد العزيز عز الدين، وكيل ضحايا واقعة مدرسة سيدز الدولية، إن الاعتداءات التي تعرض لها الأطفال ليست مجرد إهمال، بل تشكل جريمة منظمة.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" على قناة صدى البلد 2، حيث أوضح عز الدين أن التحقيقات أظهرت تورط مجموعة من الأشخاص في الحادث الذي تعرّض فيه خمسة أطفال تتراوح أعمارهم بين 4 و6 سنوات للاعتداء.

وأشار المحامي إلى أنه تقدم بشكوى رسمية ضد مديرة المدرسة باعتبارها المسؤولة القانونية عن المؤسسة، ومدير الأمن، ومسؤولي طاقم مراقبة الكاميرات، والمشرفين على الأتوبيسات، وموظفي المدرسة، مؤكدًا أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الواقعة أعمق مما يبدو، وأن عددًا أكبر من الأطفال قد يكونون تعرضوا للاعتداءات.

حماية الأطفال وضمان محاسبة المتورطين

وأكد عز الدين أن متابعة القضية ستكشف جميع الملابسات، مشددًا على أهمية التعامل مع الواقعة بكل جدية وقوة لحماية الأطفال وضمان محاسبة جميع المتورطين.

