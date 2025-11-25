محام ضحايا "سيدز الدولية": عدد الضحايا أكبر من المتقدمين بالبلاغات.. الجريمة لها خلفية خطيرة

أكد عبد العزيز عز الدين، محام ضحايا مدرسة "سيدز الدولية"، أن عدد الضحايا المتوقع أكبر بكثير من عدد المتقدمين بالبلاغات، مشيرًا إلى أن العدد غير محصور، وأن النيابة العامة تتعامل مع القضية بقدر كبير من الأهمية، قائلًا إن النيابة وصلت إلى نتائج جيدة في وقت مبكر، وتدير التحقيقات بطريقة ممتازة.

وشدد عبد العزيز عز الدين، خلال مداخلة هاتفية مببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، على أن الأمر ليس مجرد هوس أو تصرف فردي، بل عمل منظم أكبر من مجرد استغلال جنسي، مضيفًا: "النيابة تحدثت بلهجة طمأنة لكل الأهالي وأولياء الأمور، وهي تحرص على معالجة القضية بدقة".

وأشار محامي الضحايا، إلى أن اعترافات المتهمين تشير إلى وجود أطراف جديدة وتخطيط مسبق للجريمة، وأن الحوادث تعتبر عملًا منظمًا يديره آخرون ويستفيدون منه، مع وجود من حرض واتفقت وساعدت على التنفيذ، مؤكداً خطورة الموضوع وعمقه.