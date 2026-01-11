قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسرائيل ترفع التأهب القصوى تحسباً لتدخل أمريكي محتمل في إيران
60 شحنة بـ2.7 مليار دولار.. مصر تضمن إمدادات الغاز المحلية بتجديد العقود مع شركات عالمية
محمد صلاح يرفع سقف الطموحات: لسنا المرشح الأول لكننا لا نقل عن أي منتخب
تأجيل محاكمة شاكر محظور في اتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء
رئيس الوزراء يفتتح مجمع مصانع "إيليت سولار" لتكنولوجيا الطاقة الشمسية بالمنطقة الصناعية بالسخنة باستثمارات 116 مليون دولار
رجل أمن فنزويلي: الأمريكيون استخدموا سلاحا غامضا لم أر مثله ليلة القبض على مادورو
وزيرالتعليم يصطحب وفدا من البرلمان الياباني في زيارة للمدرسة المصرية اليابانية بالعبور
نانسي صلاح تكشف تفاصيل تعرضها للسحر من فنانتين معروفتين
رئيس وزراء السودان يعلن عودة الحكومة إلى الخرطوم
القبض على شخص تحرش بسيدتين في السلام
شوفلي أسعار السلع.. تفاصيل جولة محافظ الإسكندرية بسوق الحضرة
مصر تتقاسم الصدارة مع نيجيريا.. المنتخبات الأكثر وصولا لنصف نهائي أمم أفريقيا
فتح السوق الأوزبكي أمام صادرات مصر من الفراولة الطازجة

شيماء مجدي

أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن نجاح جهود الدولة المصرية في فتح سوق جمهورية أوزبكستان أمام صادرات مصر من الفراولة الطازجة، وذلك في ضوء جهود الوزارة لدعم المزارعين وفتح الأسواق الجديدة دعما لمنظومة الصادرات الزراعية المصرية، وتعزيز تنافسيتها في الخارج.

يأتي ذلك وفقا لتقرير رسمي تلقاه وزير الزراعة، من الدكتور محمد المنسي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، استعرض خلاله جهود الحجر الزراعي المصري، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، لفتح الأسواق الجديدة للصادرات الزراعية المصرية، حيث تضمنت تلك الجهود، المفاوضات فتح السوق الأوزبكي أمام صادرات مصر الزراعية من الفراولة الطازجة.

وأنهى الحجر الزراعي المصري، مفاوضاته مع نظيره الأوزبكي، بفتح السوق، كما تم اصدار المنشور الفني الخاص بضوابط الصحة النباتية للتصدير وتعميمه على المصدرين المصريين.

وأكد وزير الزراعة، أن ذلك الإنجاز، هو دليل قاطع، على جودة المنتج الزراعي المصري، والثقة العالمية التي يتمتع بها، مشيرا الى أن منظومة الحجر الزراعي المصري تعمل وفق أعلى المعايير الدولية الرقمية، مما قلل من زمن الإجراءات ورفع من كفاءة الفحص، لضمان وصول المنتجات طازجاً وبأعلى جودة للمستهلك الأجنبي.

وثمن فاروق، الجهود التي تقوم به الأجهزة المعنية بوزارة الزراعة، والتنسيق مع المنتجين الزراعيين،  والذي ساهم مؤخرا في فتح أسواق الفلبين والمكسيك وفنزويلا، واخيرا أوزبكستان، مشددا على أهمية استمرار تلك الجهود، لفتح المزيد من الأسواق للعديد من المنتجات والحاصلات الزراعية المصرية، لتعزيز ريادة مصر العالمية.

والجدير بالذكر أن إجمالي صادرات مصر من الفراولة الطازجة، قد حققت طفرة غير مسبوقة هذا العام، حيث  بلغت حوالي 62133 طن وذلك لأول مرة بنهاية عام 2025 .

الزراعة السوق الأوزبكي صادرات مصر الفراولة الفراولة الطازجة وزير الزراعة أوزبكستان

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

اتحاد الكرة: حسام حسن سيقود منتخب مصر بكأس العالم 2026.. والشكر لمدرب ليفربول لهذا السبب

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

الست محتاجة مساعدة .. عمرو أديب: أرجوكم حد يلحق شيرين عبد الوهاب

«هنخرج إمتى يا فنانة».. نقيب المهن التمثيلية يُطمئن جمهورها: «شيرين» في بيتها وبحالة جيدة

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026 .. شوف هتقبض كام

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأحد| تعرف عليها

معجزة ربانية تحدث ليلة 27 رجب.. استعدوا للنفحات الربانية

معجزة ربانية تحدث ليلة 27 رجب.. استعدوا للنفحات الربانية

دعاء ليلة الإسراء والمعراج .. ردد أفضل 110 أدعية تقضي لك 1000 حاجة

باحثة بدار الإفتاء تحذر من خطورة عالم السوشيال ميديا ..ماذا قالت ؟

الموجة 28.. إزالة 13 حالة تعد بالبناء على أراضي زراعية في الشرقية

احم كبدك: نصائح يومية ومشروبات طبيعية للفئات الأكثر عرضة لأمراض الكبد

منة عرفة تثير الجدل بإطلالة أنيقة

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

