فتح السوق الأوزبكي أمام صادرات مصر من الفراولة الطازجة

أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن نجاح جهود الدولة المصرية في فتح سوق جمهورية أوزبكستان أمام صادرات مصر من الفراولة الطازجة، وذلك في ضوء جهود الوزارة لدعم المزارعين وفتح الأسواق الجديدة دعما لمنظومة الصادرات الزراعية المصرية، وتعزيز تنافسيتها في الخارج.

يأتي ذلك وفقا لتقرير رسمي تلقاه وزير الزراعة، من الدكتور محمد المنسي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، استعرض خلاله جهود الحجر الزراعي المصري، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، لفتح الأسواق الجديدة للصادرات الزراعية المصرية، حيث تضمنت تلك الجهود، المفاوضات فتح السوق الأوزبكي أمام صادرات مصر الزراعية من الفراولة الطازجة.

وأنهى الحجر الزراعي المصري، مفاوضاته مع نظيره الأوزبكي، بفتح السوق، كما تم اصدار المنشور الفني الخاص بضوابط الصحة النباتية للتصدير وتعميمه على المصدرين المصريين.

وأكد وزير الزراعة، أن ذلك الإنجاز، هو دليل قاطع، على جودة المنتج الزراعي المصري، والثقة العالمية التي يتمتع بها، مشيرا الى أن منظومة الحجر الزراعي المصري تعمل وفق أعلى المعايير الدولية الرقمية، مما قلل من زمن الإجراءات ورفع من كفاءة الفحص، لضمان وصول المنتجات طازجاً وبأعلى جودة للمستهلك الأجنبي.

وثمن فاروق، الجهود التي تقوم به الأجهزة المعنية بوزارة الزراعة، والتنسيق مع المنتجين الزراعيين، والذي ساهم مؤخرا في فتح أسواق الفلبين والمكسيك وفنزويلا، واخيرا أوزبكستان، مشددا على أهمية استمرار تلك الجهود، لفتح المزيد من الأسواق للعديد من المنتجات والحاصلات الزراعية المصرية، لتعزيز ريادة مصر العالمية.

والجدير بالذكر أن إجمالي صادرات مصر من الفراولة الطازجة، قد حققت طفرة غير مسبوقة هذا العام، حيث بلغت حوالي 62133 طن وذلك لأول مرة بنهاية عام 2025 .