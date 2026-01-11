أخبارأسوان: وزراء التخطيط والزراعة والمحافظ يزورون مشروعات حياة كريمة بقرى وادى الصعايدة.. وتهنئة لبناة السد العالي.. وانطلاق لامتحانات صفوف النقل

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم السبت الموافق : 10/1/026 أحداث متنوعة .

اختتمت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى ، وعلاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان زيارتهم لقرى مشروع وادى الصعايدة بإدفو بزيارة مدرسة الشهامة الثانوية المشتركة بقرية الشهامة.

حياة كريمة.. وزيرا التخطيط والزراعة ومحافظ أسوان يختتمون زيارتهم لمشروع وادى الصعايدة بقرية الشهامة

هنّأ اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بناة السد العالى والعاملين به بمناسبة مرور ٦٦ عاما على بناء "السد العالي"، هذا الصرح العظيم، والذى يعد أعظم مشروع تنموي فى القرن العشرين حيث يعتبر نموذج لقدرة الشعب المصري على البناء والعمل بكل إصرار وعزيمة .



محافظ أسوان يهنئ بناة السد العالى والعاملين به بمناسبة مرور 66 عاما على إنشائه

عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى، وعلاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لقاء موسعا مع سيدات قرية السماحة بمشروع وادى الصعايدة بمركز إدفو ، وذلك بالنادي النسائى بالقرية.



وزيرا التخطيط والزراعة: قرية السماحة بأسوان نموذج رائد في التمكين الاقتصادي للمرأة

جهود متنوعة

تفقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، يرافقها علاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، أعمال تأهيل وتبطين المساقي الداخلية بقرية عمرو بن العاص ، إلى جانب تفقد المصرف الزراعى بقريتى الأشراف والسماحة وذلك ضمن مشروع وادى الصعايدة بمركز إدفو وذلك فى إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة استخدام الموارد المائية ودعم التنمية الزراعية المستدامة.



وزيرا التخطيط والزراعة ومحافظ أسوان يتفقدون مشروعات تأهيل المساقي بوادى الصعايدة.. شاهد

قامت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى ، والسيد علاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى ، واللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان بإعطاء إشارة البدء لتشغيل محطة الزهراء بقرية الشهامة ، التى تم تحويلها من التشغيل بالكهرباء إلى التشغيل بالطاقة الشمسية حيث تضم وحدات الطاقة الشمسية لخدمة وحدات الرى المجمعة بقرية الشهامة.

تشغيل محطة قرية الشهامة بالطاقة الشمسية باستثمارات 1.5مليون جنيه لخدمة 480 فدانا| صور

تفقد وزيرا الزراعة والتخطيط ومحافظ أسوان، قرية السماحة بمشروع وادى الصعايدة بمركز إدفو محافظة أسوان، ضمن جولة تفقدية لعدد من المشروعات الزراعية بالمنطقة.



وزير الزراعة يساعد مزارع بوادى الصعايدة بأسوان منزله مهدد بالإنهيار

استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لدى وصولهما إلى مشروع وادى الصعايدة بمركز إدفو، لمتابعة سير العمل بالمشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها لخدمة الأهالى ودعم القطاع الزراعى.



وزراء التخطيط والزراعة ومحافظ أسوان فى زيارة لقرى مشروع وادى الصعايدة بإدفو

انطلقت اليوم السبت امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل للعام الدراسى ٢٠٢٦/٢٠٢٥ بمحافظة أسوان، حيث يؤدى 269 ألفا و705 طلاب وطالبات الامتحانات بمختلف المراحل التعليمية، وسط تعليمات مشددة بالتصدى لمحاولات الغش ومنع حيازة الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية داخل اللجان.

انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل فى أسوان