تشغيل محطة قرية الشهامة بالطاقة الشمسية باستثمارات 1.5مليون جنيه لخدمة 480 فدانا| صور

قامت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى ، والسيد علاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى ، واللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان بإعطاء إشارة البدء لتشغيل محطة الزهراء بقرية الشهامة ، التى تم تحويلها من التشغيل بالكهرباء إلى التشغيل بالطاقة الشمسية حيث تضم وحدات الطاقة الشمسية لخدمة وحدات الرى المجمعة بقرية الشهامة ، ضمن المشروعات الخدمية والتنموية الرائدة بقرى مشروع وادي الصعايدة بمركز إدفو ، وتم تنفيذها فى إطار توجه الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى نحو دعم التنمية الزراعية المستدامة وتعظيم الإستفادة من مصادر الطاقة النظيفة الجديدة والمتجددة .

جانب من الجولة

وخلال الجولة التفقدية استمع الحضور إلى شرح تفصيلى عن المحطة ، والتى تصل طاقتها إلى 125 ك . وات ، وتضم 5 وحدات طاقة شمسية تخدم زمام زراعى يبلغ 480 فدان ، وقد تم تنفيذه على مساحة 500 م2 بتكلفة إجمالية وصلت إلى 1.5 مليون جنيه .

وأشار المحافظ إلى أن المشروع ساهم فى تشغيل وحدات الرى بالطاقة الشمسية بدلاً من الطاقة الكهربائية التقليدية مما إنعكس إيجاباً على تقليل تكاليف الرى على المزارعين ، وتحسين كفاءة التشغيل ، وخفض الأعباء الإقتصادية عن كاهلهم ، إلى جانب الإسهام فى الحفاظ على البيئة وتقليل الإنبعاثات الكربونية .

وأكد وزراء التخطيط والزراعة ومحافظ أسوان أن المشروع يمثل نموذجاً ناجحاً لتكامل الجهود بين أجهزة الدولة والجهات المعنية لدعم صغار المزارعين وتحقيق التنمية الريفية الشاملة ، مشددين على أهمية تعميم هذه التجربة بشكل مرحلى على باقى المناطق الزراعية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.