الخارجية السورية: عملية محدودة في حلب لفرض القانون وحماية المدنيين
إصابة 4 مدنيين.. قسد تستهدف أحياء مدينة حلب السورية بالمسيرات
موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة
طرود غامضة تصل إلى سكان تكساس.. السلطات تحذر: لا تفتحوها
صقيع وأجواء شديدة البرودة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس
8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد كوت ديفوار | تعرف عليها
الاشتباكات تجبر 155 ألف شخص على النزوح من الشيخ مقصود والأشرفية بحلب
كواليس تجميد الأهلي حسم صفقة سوبر فى ميركاتو الشتاء
وزير الإسكان يتفقد مشروع "كوبري C19" والمدينة التراثية بالعلمين الجديدة
400 جنيه دفعة واحدة| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
محمد صلاح يطارد التاريخ في 2025 | فرصة الانفراد بالرقم القياسي أمام كوت ديفوار
أداء فردي استثنائي | ساديو ماني يصنع التاريخ في كأس أمم أفريقيا 2025
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
وزيرا التخطيط والزراعة ومحافظ أسوان يتفقدون مشروعات تأهيل المساقي بوادى الصعايدة.. شاهد

محمد عبد الفتاح

تفقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، يرافقها علاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، أعمال تأهيل وتبطين المساقي الداخلية بقرية عمرو بن العاص ، إلى جانب تفقد المصرف الزراعى بقريتى الأشراف والسماحة وذلك ضمن مشروع وادى الصعايدة بمركز إدفو وذلك فى إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة استخدام الموارد المائية ودعم التنمية الزراعية المستدامة. 

واستمع الحضور إلى شرح تفصيلى عن الموقف التنفيذى للمشروعات التى تشمل تنفيذ تبطين مسقى نضال رقم (1) بطول 550 مترًا وبتكلفة بلغت نحو 5 مليون جنيه ، بالإضافة إلى مسقى نضال رقم (2) بطول 1200 متر وبتكلفة 8 مليون جنيه ويتم التبطين للمساقى بالخرسانة المسلحة بالفايبر بطول ١٠ كم تحت إشراف مشروع الإستثمارات الزراعية المستدامة الممول من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "إيفاد" بما يسهم فى تحسين كفاءة الرى وتقليل الفاقد من المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية.

وبالنسبة لأعمال تطوير المصرف الزراعى الجارى تنفيذه لخدمة قريتى الأشراف والسماحة، يتم على مرحلتين بإجمالي طول 5300 متر، وبتكلفة إجمالية بلغت 70 مليون جنيه حيث شملت المرحلة الأولى تنفيذ 2400 متر، والثانية 2900 متر بنسبة تنفيذ وصلت إلى 98 ٪. 

وأكد وزراء التخطيط والزراعة ومحافظ أسوان، أن هذه المشروعات تأتى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم صغار المزارعين، وتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه، ورفع كفاءة البنية التحتية الزراعية بما ينعكس إيجاباً على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة بالمشروعات الزراعية فى زهرة الجنوب.

أسوان محافظة اخبار محافظة اسوان

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

يقرأ الرسول في صلاة الفجر

ماذا كان يقرأ الرسول في صلاة الفجر بعد الفاتحة؟.. كثيرون لا يعرفون

الديزل

المتهم بودي جارد والضحية بطل جمهورية وأب لأربع أطفال| شهادات نارية من شهود عيان على ضرب “ديزل” الشيخ زايد

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم السبت 10 يناير 2026 في مصر.. عيار 21 يواصل الصعود

منتخب مصر

مواعيد مباريات اليوم السبت 10-1-2026 والقنوات الناقلة

منتخب مصر

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا

حادث تصادم بالصحراوي

وفاة 11 شخصا وإصابة 9.. الصور الأولى لضحايا ومصابي حادث صحراوي المنيا

الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر

وكيل الأزهر: من «المضحك المبكي» إنشاء الكيان الصهيوني مجمع للغة العربية

جانب من اللقاء

شيخ الأزهر يستقبل صالح الجعفري شيخ عموم الطريقة الجعفرية الأحمدية بالمشيخة

مشاهد من رحلة الإسراء والمعراج تجسد قبح المعصية وعواقبها

مشاهد من رحلة الإسراء والمعراج تجسد قبح المعصية وعواقبها.. تعرف عليها

بالصور

الشرقية.. تطوير البنية التحتية وتحسين الإنارة بتكلفة 49 مليون جنيه وتقنين وضع 622 إعلانا و127 محلا تجاريا خلال 2025

رصف طريق

منهم هند صبري ومنة شلبي.. صراع النجوم فى سباق رمضان بمسلسلات 15 حلقة

مسلسل مناعة

حملة لرفع الاشغالات بميدان عرابي ونفق المحطة وشارعي البوسطه وفاروق بالزقازيق

رفع اشغالات

أكثر من ألف مسيرة.. مظاهرات عارمة تضرب أمريكا لهذا السبب

مظاهرات عارمة في أمريكا ضد إدارة الهجرة

المشجع الكونغولي

هدية غير متوقعة.. سيارة للمشجع الكونغولي «التمثال»

الفنان أحمد عبد الحميد

محدش يكلمنى ولا يعزينى.. فنان شهير يفقد ابنته بعد رحيل والده

ظاهرة فلكية نادرة

سماء رمضان تشهد ظاهرة فلكية نادرة تزين الشهر المبارك

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

