وزيرا التخطيط والزراعة ومحافظ أسوان يتفقدون مشروعات تأهيل المساقي بوادى الصعايدة.. شاهد

تفقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، يرافقها علاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، أعمال تأهيل وتبطين المساقي الداخلية بقرية عمرو بن العاص ، إلى جانب تفقد المصرف الزراعى بقريتى الأشراف والسماحة وذلك ضمن مشروع وادى الصعايدة بمركز إدفو وذلك فى إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة استخدام الموارد المائية ودعم التنمية الزراعية المستدامة.

واستمع الحضور إلى شرح تفصيلى عن الموقف التنفيذى للمشروعات التى تشمل تنفيذ تبطين مسقى نضال رقم (1) بطول 550 مترًا وبتكلفة بلغت نحو 5 مليون جنيه ، بالإضافة إلى مسقى نضال رقم (2) بطول 1200 متر وبتكلفة 8 مليون جنيه ويتم التبطين للمساقى بالخرسانة المسلحة بالفايبر بطول ١٠ كم تحت إشراف مشروع الإستثمارات الزراعية المستدامة الممول من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "إيفاد" بما يسهم فى تحسين كفاءة الرى وتقليل الفاقد من المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية.

وبالنسبة لأعمال تطوير المصرف الزراعى الجارى تنفيذه لخدمة قريتى الأشراف والسماحة، يتم على مرحلتين بإجمالي طول 5300 متر، وبتكلفة إجمالية بلغت 70 مليون جنيه حيث شملت المرحلة الأولى تنفيذ 2400 متر، والثانية 2900 متر بنسبة تنفيذ وصلت إلى 98 ٪.

جولة

وأكد وزراء التخطيط والزراعة ومحافظ أسوان، أن هذه المشروعات تأتى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم صغار المزارعين، وتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه، ورفع كفاءة البنية التحتية الزراعية بما ينعكس إيجاباً على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة بالمشروعات الزراعية فى زهرة الجنوب.