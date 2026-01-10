الزراعة: حملة لتعقيم وتحصين الكلاب بمنطقة الحسين والجمالية غدا| خاص

أكد الدكتور الحسيني عوض مدير الإدارة العامة للرفق بالحيوان والتراخيص التابع للهيئه العامة للخدمات البيطرية، على استمرار حملات تحصين الكلاب الضالة بالقاهرة وجميع المحافظات، وتنطلق غدا الأحد حملة لتحصين وتعقيم الكلاب بمنطقة الحسين والمعز والجملية.

وأضاف "عوض" خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أننا ننتقي الأماكن الأكثر شعبية لأن بها أعداد كبيرة من الكلاب الضالة ، فتم تعقيم عدد كبير فى مناطق عين شمس ، وإمبابة ، وأرض اللواء ، وجميع المحافظات الأخري .

وأشار "مدير الاداره العامة للرفق بالحيوان والتراخيص التابع للهيئة العامة للخدمات البيطري" إلى أننا سنستشعر بالتحسن فى أزمة الكلاب الضالة خلال 6 أشهر .

وقال إنه تم توفير 30 سيارة مجهزة بأقفاص تجوب الشوارع للعمل جنباً إلى جنب مع جمعيات الرفق بالحيوان لافتا إلى أن استراتيجية التعامل مع ظاهرة كلاب الشوارع تعتمد بالأساس على رفع مستوى الوعي المجتمعي بكيفية التعامل السليم مع الحيوانات، إلى جانب الحد من مسببات انتشارها، وفي مقدمتها عدم إلقاء القمامة في الشوارع.

