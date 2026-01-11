قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يفتتح مجمع مصانع "إيليت سولار" لتكنولوجيا الطاقة الشمسية بالمنطقة الصناعية بالسخنة باستثمارات 116 مليون دولار
رجل أمن فنزويلي: الأمريكيون استخدموا سلاحا غامضا لم أر مثله ليلة القبض على مادورو
وزيرالتعليم يصطحب وفدا من البرلمان الياباني في زيارة للمدرسة المصرية اليابانية بالعبور
نانسي صلاح تكشف تفاصيل تعرضها للسحر من فنانتين معروفتين
رئيس وزراء السودان يعلن عودة الحكومة إلى الخرطوم
القبض على شخص تحرش بسيدتين في السلام
شوفلي أسعار السلع.. تفاصيل جولة محافظ الإسكندرية بسوق الحضرة
مصر تتقاسم الصدارة مع نيجيريا.. المنتخبات الأكثر وصولا لنصف نهائي أمم أفريقيا
مرموش المشاغب وصلاح القائد.. كيف روض الفراعنة الكبار أفيال كوت ديفوار؟
القصة الكاملة لسقوط تلميذ من أعلى سور بلكونة بمدرسة ابتدائية في أسيوط
سعر الدولار اليوم الأحد 11-1-2026 مقابل الجنيه في البنوك
يارا السكري تؤدي مناسك العمرة.. شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي: عبد الله السعيد يقترب من الشفاء والجاهزية قبل مباراة إنبي

عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد حسن مفاجأة بشأن اللاعب عبد الله السعيد.

عبدالله السعيد 

وكتب أحمد حسن، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "عبد الله السعيد يقترب من الشفاء والجاهزية قبل مباراة إنبي ضمن منافسات بطولة الدوري".

ويستمر غياب عبد الله السعيد، لاعب نادي الزمالك، عن التدريبات على خلفية الإصابة التي لاحقته خلال الفترة الماضية.

ويعاني السعيد من تمزق في العضلة الخلفية وسيغيب عن الزمالك لمدة 3 أسابيع جديدة وتقل فرص لحاقه بلقاء المصري البورسعيدي في الكونفدرالية الأفريقية غامضة.

تلقى نادي الزمالك إخطارًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) يفيد بتحديد ملعب مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 25 يناير الجاري.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) ستاد الجيش ببرج العرب، لاستضافة المباراة المرتقبة بين الفريقين.

جدير بالذكر أن الزمالك سيحل ضيفًا على المصري في الجولة الرابعة في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 1 فبراير المقبل.

وفي الجولة الخامسة، سيحل الزمالك ضيفًا على زيسكو الزامبي في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الأحد الموافق 8 فبراير.

عبدالله السعيد الاهلي الزمالك نجوم الرياضه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

حسام حسن

اتحاد الكرة: حسام حسن سيقود منتخب مصر بكأس العالم 2026.. والشكر لمدرب ليفربول لهذا السبب

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

شيرين عبد الوهاب

الست محتاجة مساعدة .. عمرو أديب: أرجوكم حد يلحق شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب

«هنخرج إمتى يا فنانة».. نقيب المهن التمثيلية يُطمئن جمهورها: «شيرين» في بيتها وبحالة جيدة

موعد زيادة المعاشات 2026

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026 .. شوف هتقبض كام

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

الطقس

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأحد| تعرف عليها

ترشيحاتنا

الزلابية

بمكونبن فقط.. طريقة عمل الزلابية بأقل التكاليف

طاجن السبيط

طريقة عمل طاجن السبيط بمذاق شهي

الدكتورة رحاب الفقي

لماذا نصدق الأبراج ونبني عليها أحلامنا؟ إجابة من استشاري صحة نفسية تغيّر حياتك

بالصور

احم كبدك: نصائح يومية ومشروبات طبيعية للفئات الأكثر عرضة لأمراض الكبد

الكبد
الكبد
الكبد

منة عرفة تثير الجدل بإطلالة أنيقة

منة عرفة تثير الجدل بفستان ستان كشف عن انوثتها
منة عرفة تثير الجدل بفستان ستان كشف عن انوثتها
منة عرفة تثير الجدل بفستان ستان كشف عن انوثتها

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

بعد استغاثة عمرو أديب.. ظهور ابنة شيرين عبد الوهاب أقوى رد على حالة والدتها الصحية

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

فيديو

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

ياسمين جيلاني

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

المزيد