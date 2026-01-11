إعلامي: عبد الله السعيد يقترب من الشفاء والجاهزية قبل مباراة إنبي

كشف الإعلامي أحمد حسن مفاجأة بشأن اللاعب عبد الله السعيد.

عبدالله السعيد

وكتب أحمد حسن، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "عبد الله السعيد يقترب من الشفاء والجاهزية قبل مباراة إنبي ضمن منافسات بطولة الدوري".

ويستمر غياب عبد الله السعيد، لاعب نادي الزمالك، عن التدريبات على خلفية الإصابة التي لاحقته خلال الفترة الماضية.

ويعاني السعيد من تمزق في العضلة الخلفية وسيغيب عن الزمالك لمدة 3 أسابيع جديدة وتقل فرص لحاقه بلقاء المصري البورسعيدي في الكونفدرالية الأفريقية غامضة.

تلقى نادي الزمالك إخطارًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) يفيد بتحديد ملعب مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 25 يناير الجاري.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) ستاد الجيش ببرج العرب، لاستضافة المباراة المرتقبة بين الفريقين.

جدير بالذكر أن الزمالك سيحل ضيفًا على المصري في الجولة الرابعة في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 1 فبراير المقبل.

وفي الجولة الخامسة، سيحل الزمالك ضيفًا على زيسكو الزامبي في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الأحد الموافق 8 فبراير.