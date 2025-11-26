«الحمد لله ربنا سلّم».. عمر خيرت يطمئن جمهوره: أشوفكم يوم 5 ديسمبر

طمأن الموسيقار عمر خيرت جمهوره على حالته الصحية في أول ظهور له على السوشيال ميديا من خلال فيديو، حيث ظهر بكامل عافيته، مؤكدًا أن ربنا سلم مطمئنًا جمهوره على حالته الصحية.

وأعلن عن انتظاره للجمهور يوم 5 ديسمبر في أولى حفلاته بعد التعافي في دولة قطر.

ويعود الموسيقار الكبير عمر خيرت لجمهوره، حيث يقام الحفل على مسرح المياسة وسط حضور العديد من الجاليات العربية، خاصة أن عمر خيرت يتمتع بشعبية كبيرة في مصرب والخليج العربى.

ويقدم الموسيقار عمر خيرت عددا من أجمل أعماله الموسيقية، مثلما اعتاد عليه الجمهور، حيث يضم مشوارها العديد من الأعمال منها العرافة والعطور الساحرة وخلى بالك من عقلك وحبيبة وربيع فى العاصفة وفى هويد الليل ومسألة مبدأ، وتيمة حب وجيران الهنا وتيمور وشفيقة وخايف من بكرة لية والخواجة عبد القادر وليلة القبض على فاطمة، وعفوًا ايها القانون وصابر ياعم صابر، وعارفة ومافيا والبخيل وأنا 100 سنة سينما وقضية عم احمد وفيها حاجة حلوة وغيرها.