الموسيقار عمر خيرت يغادر المستشفى بعد الاطمئنان على حالته الصحية

غادر الموسيقار عمر خيرت المستشفى بعد الاطمئنان على حالته الصحية عقب دخوله الرعاية المركزة خلال الأيام الماضية.

وجه الموسيقار الكبير عمر خيرت رسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، معبّرًا عن امتنانه لاهتمامه بمتابعة حالته الصحية خلال الفترة الأخيرة، واصفًا هذه اللفتة بأنها تعكس تقدير الدولة للفن والثقافة.

وقال خيرت في تصريح له: “أتقدم بخالص الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى على اهتمامه الكريم بمتابعة حالتى الصحية.. هذا الاهتمام يعكس تقدير الدولة للفن والثقافة، وأشعر بامتنان كبير لهذه اللفتة الإنسانية. أشكر أيضا الأطقم الطبية على جهودها، وأدعو الله أن أعود قريبا لجمهورى الذى أعده بالمزيد من الموسيقى والحفلات.”



وأضاف الموسيقار القدير أنه كان يؤمن طوال حياته بأن الفن يمثل قوة ناعمة تدعم روح الوطن، قائلاً: “اليوم أشعر أن الوطن يرد لى هذا الوفاء”.

كما وجه خيرت شكره لكل من تواصل معه أو أرسل كلمة طيبة، مؤكداً أن هذه المساندة كانت دعماً معنوياً كبيراً له.