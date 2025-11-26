مقتل جنديين من الحرس الوطني بإطلاق نار قرب البيت الأبيض… والسلطات تعتقل مشتبها به

شهد محيط البيت الأبيض، الأربعاء، توترًا أمنيًا لافتًا عقب مقتل اثنين من عناصر الحرس الوطني لولاية فرجينيا الغربية، إثر تعرضهما لإطلاق نار على مقربة من تقاطع شارعي 17 و1 شمال غرب، على بعد خطوات من أحد مداخل المجمع الرئاسي.

وقال حاكم الولاية، باتريك موريسي، في بيان نشره على منصات التواصل الاجتماعي، إن الجنديين لقيا حتفهما في الهجوم، مؤكدًا أن التنسيق مستمر مع الجهات الفيدرالية بينما تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات الحادث ودوافعه.

وسارعت قوات الشرطة وفرق الطوارئ إلى الموقع فور وقوع الحادث، حيث فرضت السلطات طوقًا أمنيًا واسعًا حول عدد من المباني المجاورة، فيما قدم المسعفون الإسعافات لأحد العسكريين قبل نقله إلى المستشفى وهو يعاني إصابات خطيرة في الوجه. ولم تعلن بعد تفاصيل حول هوية الضحيتين.

وأكدت شرطة واشنطن العاصمة توقيف مشتبه به في مكان قريب من موقع الهجوم، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية بمشاركة عدة وكالات أمنية.

من جهتها، أوضحت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، كريستي نويم، أن عناصر من جهاز الخدمة السرية وإدارة الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات شاركوا في جمع الأدلة ومتابعة الحادث.

أما السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، فأكدت أن الإدارة "تتابع الوضع المأساوي عن كثب"، مشيرة إلى أن الرئيس ترامب الذي يقضي عطلة عيد الشكر في فلوريدا تم اطلاعه على آخر المستجدات.

وتستمر السلطات في تعزيز الإجراءات الأمنية بمحيط البيت الأبيض بينما تتقدم التحقيقات لكشف خلفيات الهجوم الذي أحدث صدمة واسعة في العاصمة الأمريكية.