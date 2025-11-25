البيت الأبيض يرد على اتهام ترامب بالانحياز لروسيا في الملف الأوكراني

ردّ البيت الابيض على انتقادات توجه إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من داخل الحزب الجمهوري، واتهامه بأنه منحاز إلى روسيا في جهوده لإنهاء النزاع في أوكرانيا.

و قالت المتحدثة باسم الرئاسة كارولاين ليفيت أن "محادثات بنّاءة جرت حول اتفاق السلام في أوكرانيا، ولا تزال هناك بعض النقاط الخلافية التي يتم مناقشتها".

وشدد ليفيت على أن ترامب "سيواصل الضغط على الطرفين الروسي والأوكراني لإنهاء الحرب".

و أكدت أن التسويق لفكرة ان الولايات المتحدة الأميركية لا تعمل مع الجانبين على قدم المساواة لإنهاء هذه الحرب، خاطئ تماما.

وأضافت ليفيت أن ترامب أبدى "تفاؤلا وأملا" بإمكان العمل على خطة تنهي هذه الحرب التي بدأت بعملية عسكرية روسية في أوكرانيا.

