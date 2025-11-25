زيلينسكي: تقليص عدد بنود خطة السلام الأوكرانية بعد اجتماع جنيف

أفاد فلاديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكراني، أنه تم تقليص عدد بنود خطة السلام الأوكرانية بعد اجتماع جنيف.

و صرح الرئيس الأوكراني: "في الواقع، عُقدت اجتماعات طوال يوم أمس، كان العمل شاقا ودقيقا للغاية"، و ذلك خلال خطاب له.

و قال زيلينسكي: "بعد اجتماع جنيف تقلص عدد النقاط، ولم تعد 28".

مناقشة خطة ترامب



وأكد زيلينسكي أنه سيناقش "الجوانب الحساسة" للخطة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ولم يُحدد زيلينسكي موعد الاجتماع مع الرئيس الأمريكي.

وفي وقت سابق، أفاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو للصحفيين في جنيف أن الطرفين قد أحرزا تقدما خلال المشاورات وأنهما يعملان على إجراء تعديلات على خطة تسوية الأزمة في أوكرانيا.