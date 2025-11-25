بعد دعوات لحلها.. مؤسسة غزة الإنسانية تنهي مهمتها في القطاع

أعلنت مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة، أمس الاثنين، انتهاء مهمتها في قطاع غزة.

إمداد سكان غزة بالمساعدات الغذائية

و تولت المؤسسة في مايو مهمة إمداد سكان غزة بالمساعدات الغذائية بعدما فرضت إسرائيل قيودا صارمة على عمل الوكالات الدولية، لكن خبراء أمميين ومنظمات إغاثة وأخرى إنسانية انتقدوا عملها.

و بحسب "فرانس برس"، قالت المؤسسة في بيان، إنها "أنهت بنجاح مهمتها الطارئة في غزة بعدما قدمت أكثر من 187 مليون وجبة مجانية مباشرة إلى المدنيين المقيمين في القطاع، في إطار عملية إنسانية قياسية ضمنت وصول المساعدة الغذائية إلى العائلات الفلسطينية في شكل آمن، ومن دون أن تستولي عليها حماس أو كيانات أخرى"، نقلاً عن

دعوة لحل المؤسسة



و وفقاً لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قُتل مئات الفلسطينيين بنيران إسرائيلية أثناء سعيهم للحصول على مساعدات من مراكز التوزيع التابعة للمؤسسة. وفي أغسطس دعا مقررون أمميون إلى حل المؤسسة، وأكدوا أنها قامت "بأغراض عسكرية وسياسية سرية".