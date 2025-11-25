قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب جروس.. محمد أضا يكشف تفاصيل إيقاف قيد الزمالك الجديد
ياسمين الخطيب عن إيقاف قيد الأبيض: لا شيء أكثر بؤسا من أن تكون زملكاويا
الأهلي بطلًا.. اتحاد السلة يكشف موقف نهائي دوري المرتبط بعد انسحاب الاتحاد
الأزمات تتوالى.. نجم الزمالك يخطر النادي بفسخ عقده من طرف واحد
أفضل دعاء جوف الليل تفتح لك أبواب الخير.. لا تفوتها
"ليس مجرد تمر".. وزيرة التضامن تصف مصنع "تمور التكافل" بـ"قِبلة الأمل"
الري: نمتلك 3 محطات ضخمة لمعالجة مياه الصرف الزراعي بطاقة 4.3 مليار متر مكعب
محمد فراج يكشف أصعب المشاهد في مسلسل ورد وشوكولاتة
بعد دعوات لحلها.. مؤسسة غزة الإنسانية تنهي مهمتها في القطاع
سعد الدين الهلالي: أُحيي المستشار عدلي منصور لتقي عزاء أخيه على المقابر
بسبب خروقات وقف إطلاق النار.. خبراء أمميون يطالبون بحظر توريد الأسلحة لإسرائيل
انضباط وتنظيم جيد.. "القومي لحقوق الإنسان" يرصد أجواء اليوم الأول لانتخابات النواب بالمرحلة الثانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بسبب خروقات وقف إطلاق النار.. خبراء أمميون يطالبون بحظر توريد الأسلحة لإسرائيل

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

طالب خبراء في الأمم المتحدة بفرض عقوبات وحظر شامل على توريد الأسلحة إلى تل أبيب، كما دعوا حكومات العالم إلى الضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.


الانتهاكات تهدد الهدنة

وجاء في بيان الخبراء، الذي وزّعته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن "الانتهاكات المستمرة من قبل إسرائيل لنظام وقف إطلاق النار في قطاع غزة تهدد الهدنة الهشة".

ووفقا للبيان، "ارتكبت إسرائيل منذ إعلان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر ما لا يقل عن 393 انتهاكا، أسفرت عن مقتل 339 فلسطينيا، بينهم أكثر من 70 طفلا، وإصابة أكثر من 871 آخرين".

وأشار البيان إلى أن الغارات الجوية التي نُفذت في 28 أكتوبر كانت "الأكثر دموية" منذ بدء سريان وقف إطلاق النار، حيث قُتل خلالها "ما لا يقل عن 104 فلسطينيين".

وحث الخبراء في بيانهم، وبينهم المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيزي، جميع الدول على "التحرك فورا لوقف الهجمات ضد المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، بما في ذلك المساعدات الطبية".

كما دعا خبراء الأمم المتحدة حكومات العالم إلى "فرض عقوبات على إسرائيل بسبب استمرارها في انتهاك القانون الدولي واحتلالها غير القانوني، وفرض حظر شامل على إمدادها بالسلاح".

وأشار الخبراء إلى أن حجم المساعدات الإنسانية التي تصل إلى غزة ما يزال "غير كافٍ"، في حين تبقى "المرافق الطبية الرئيسية خارج الخدمة".

وبحسب البيان، ترد تقارير مستمرة عن "إطلاق نار واشتباكات، وقصف مدفعي وغارات جوية" في جميع محافظات القطاع الخمس، على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار، معتبرين أن "الهجمات الإسرائيلية المستمرة على السكان الفلسطينيين في غزة تمثل خرقًا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار".

ولفت الخبراء في بيانهم إلى "استمرار اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في الضفة الغربية".

وذكر البيان، أن "أكثر من 58% من أراضي غزة لا تزال تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي، بينما تستمر 40 منشأة إسرائيلية عاملة خارج خط الانسحاب المتفق عليه، وهو ما يعدّ انتهاكًا واضحا لشروط وقف إطلاق النار".

الأمم المتحدة حكومات العالم إسرائيل وقف إطلاق النار قطاع غزة الهدنة الغارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم

ياسمين صبري ووالدها

زهقنا من الجهل| خلاف جديد في وجهات النظر بين ياسمين صبري ووالدها لهذا السبب

الذهب

400 جنيه قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

رمضان صبحى

عمر هريدي ينشر صور المتهم الهارب بقضية رمضان صبحي مع لاعبين وفنانين

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

فصل الشتاء

انخفاض حاد في درجات الحرارة.. موعد بداية فصل الشتاء رسمياً وعدد أيامه

المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات

17 ألف جنيه.. ضبط شخص يوزع أموالا على المواطنين للتصويت لأحد المرشحين

ترشيحاتنا

وفد جامعة الأزهر

وفد جامعة الأزهر يبحث آفاق التعاون مع جامعة وسط الصين الزراعية

ملتقى الجامع الأزهر

ملتقى الجامع الأزهر: المغالاة في المهور ومعاملة الزواج كمشروع تجاري وراء أزمة البيوت

دار الإفتاء

أمين الإفتاء: حرمان الأجداد من رؤية أحفادهم وزر كبير وإفساد تربوي

بالصور

مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟

مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟
مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟
مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟

تسريب صور من مرسيدس G‑Class الكهربائية بحجمها الصغير

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

عادة صباحية تزيد دهون البطن عند النساء توقفي عنها فورًا

هذه العادة الصباحية تزيد دهون البطن عند النساء توقفي عنها فورًا
هذه العادة الصباحية تزيد دهون البطن عند النساء توقفي عنها فورًا
هذه العادة الصباحية تزيد دهون البطن عند النساء توقفي عنها فورًا

أخطر 7 أخطاء شائعة في العناية بالمناطق الحساسة.. طبيبات يحذرن

أخطر 7 أخطاء شائعة في العناية بالمناطق الحساسة طبيبات يحذرن
أخطر 7 أخطاء شائعة في العناية بالمناطق الحساسة طبيبات يحذرن
أخطر 7 أخطاء شائعة في العناية بالمناطق الحساسة طبيبات يحذرن

فيديو

ياسر جلال وسمر متولي

ياسر جلال يشيد بأداء سمر متولي في "كلهم بيحبوا مودي": ممثلة شاطرة وبتقدمي كوميدي حلو جدًا

محمد رضوان

محمد رضوان: بحب المفاجآت فى أدواري و مشاركتى فى موسم رمضان 2026 لم تحسم |خاص

محمد رمضان

محمد رمضان يروج لأغنيته "معاك للصبح" ويكشف موعد طرحها

بوستر اغنية ماليش غيرك لرامي جمال

ماليش غيرك.. ارامي جمال يطرح أحدث أغاني ألبوم مطر ودموع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

المزيد