رغم تصنيفه إرهابيا.. ترامب يخطط لإجراء محادثة مباشرة مع الرئيس الفنزويلي

أفاد مسؤولون في الإدارة الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخطط لإجراء محادثة مباشرة مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، رغم تصنيف واشنطن له كـ"رئيس لمنظمة إرهابية".

نقطة تحول في الدبلوماسية الأمريكية

و يمثل هذا القرار نقطة تحول ملحوظة في الدبلوماسية الأمريكية تجاه فنزويلا، ويشير وفقا لمصادر في الإدارة إلى أن الضربات الصاروخية أو العمل العسكري المباشر ليسا خيارا وشيكا في الوقت الراهن، بحسب وكالة "أكسيوس".

ونقلت الوكالة عن مسؤول مطلع على المناقشات قوله: "لا أحد يخطط للدخول وإطلاق النار عليه أو اختطافه - في هذه المرحلة. لا أستطيع أن أقول أبدًا، لكن هذه ليست الخطة حاليا"، وأضاف المسؤول: "في غضون ذلك، سنقوم بتفجير القوارب التي تشحن المخدرات. سنوقف الاتجار بالمخدرات

