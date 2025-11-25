البيت الأبيض تعليقا على ضرب لبنان: ترامب يؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها

أشارت كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وذلك تعليقا على الضربات الإسرائيلية الأخيرة في لبنان.

وقالت ليفيت في تصريحات صحفية: "لم أتحدث مع الرئيس عن هذه الضربة تحديدا، لكن الرئيس بالطبع يؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها والقضاء على أي تهديدات إرهابية في المنطقة".

وجاء ذلك ردا على طلب التعليق على الضربة الإسرائيلية الأخيرة على الضاحية الجنوبية في بيروت، يوم الأحد.

وجدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي أعلن في أعقاب الضربة عن تصفية رئيس أركان "حزب الله" هيثم الطبطبائي.