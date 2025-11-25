البيت الابيض: الرئيس ترامب أوقف تمويل الحرب في أوكرانيا

صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوقف تمويل الحرب في أوكرانيا.

المحادثات الأمريكية الأوكرانية

و جرت المحادثات الأمريكية الأوكرانية حول خطة ترامب للسلام في أوكرانيا في جنيف يوم الأحد، وتم الإعلان عن إحراز تقدم ملموس في ختامها.

وقالت ليفيت في تصريحات صحفية إن "الرئيس ترامب أوقف تمويل هذه الحرب، لكن الولايات المتحدة لا تزال تبيع كميات كبيرة من الأسلحة للناتو".

وتابعت: "لا يمكننا أن نقوم بذلك إلى ما لا نهاية له. وإن الرئيس يريد وقف هذه الحرب".

وأكدت أن ترامب "متفائل بشأن إمكانية عقد الصفقة" حول أوكرانيا.



وأشارت ليفيت إلى أن المحادثات بين الوفد الأمريكي والمسؤولين الأوكرانيين في جنيف كانت "مثمرة جدا"، مضيفة أن بعض الخلافات لا تزال قائمة بين الجانبين بشأن خطة السلام التي قدمتها واشنطن.