الرئيس السيسي: الأكاديمية العسكرية تقوم بدور كبير في صياغة الشخصية وتأهيل الشباب

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يحرص في الأكاديمية العسكرية المصرية على انتقاء أفضل العناصر بموضوعية باستخدام أحدث المعايير.



وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته التي ألقاها في لقاءه بطلاب الأكاديمية العسكرية، أن الأكاديمية العسكرية المصرية تقوم بدور كبير في صياغة الشخصية المصرية وتأهيل الشباب لجعلهم قادرين على المشاركة في عملية تطوير الدولة.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن انتقاء عناصر الأكاديمية العسكرية يتم بشكل منصف وشفاف لضمان توفير فرص متكافئة من خلال منومة مميكنة تحقيق انتقاء عادلا لأقصى درجة.