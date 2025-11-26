وزير الخارجية: موقف مصر الرافض للمساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامه أراضيه ثابت

أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اتصالات هاتفية برئيسي الجمهورية اللبنانية السابقين، أمين الجميل وميشال سليمان، بالإضافة إلى رئيس الوزراء اللبناني الأسبق تمام سلام، اليوم الأربعاء 26 نوفمبر، على هامش زيارته إلى بيروت.

وأكد الوزير عبد العاطي خلال الاتصالات، موقف مصر الثابت والرافض للمساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامه أراضيه، فضلًا عن دعم المؤسسات الوطنية للاضطلاع الكامل بمسئولياتها في الحفاظ على أمن واستقرار لبنان، مشددًا على ضرورة منع التصعيد واحتوائه، ورفض أي انتهاك للسيادة اللبنانية.

وشدد وزير الخارجية على أهمية الحفاظ على استقرار لبنان وسيادته ووحدة وسلامة أراضيه، وضرورة تفادي أي خطوات من شأنها تصعيد الموقف أو تهديد أمن لبنان واستقراره، بما قد ينعكس سلبًا على استقرار المنطقة.