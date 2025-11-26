عمو الوحش.. محامي ضحايا سيدز الدولية يكشف كواليس مؤلمة عن الواقعة

أكد عبد العزيز عز الدين، محامي ضحايا مدرسة "سيدز الدولية"، أن هناك شراكة واضحة بين أطراف متعددة في جريمة الاعتداء على الأطفال، وتشمل ثلاث صور قانونية هي التحريض والاتفاق والمساعدة.

وأوضح عبد العزيز عز الدين، خلال لقاءه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن الواقعة بدأت بشكل مريب، وأن المتهمين الخمسة الذين وُجهت إليهم الاتهامات أقروا بما نسب إليهم، وتعرف عليهم الأطفال عبر جلسات عرض قانونية وثقت بالنيابة العامة باستخدام فيديوهات.

وأشار عبد العزيز عز الدين، إلى أن الأطفال كانوا يشعرون بالخوف والهياج عند رؤية المتهمين، وميزوا بينهم ولقبوا أحدهم بـ"عمو الوحش"، مؤكدًا أن الأمر لا يقتصر على اعتداء فردي بل كان منظمًا، مع وجود اتفاق واضح بين أطراف عدة للمساعدة والتحريض في ارتكاب الجريمة.