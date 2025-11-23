غموض يحيط بدعم «التعليم».. محامي ضحايا مدرسة سيدز: أين دور الوزارة؟

أعاد المحامي عبد العزيز عز الدين، محامي أسر أطفال واقعة مدرسة سيدز الدولية، طرح تساؤلات حول طبيعة الدعم الذي يفترض أن تقدمه وزارة التربية والتعليم لأهالي الضحايا عقب الحادث، مؤكدًا أن الصورة ما زالت غير واضحة بالنسبة للأهالي.

تقديم الدعم للأسر

وأوضح عز الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج تفاصيل المذاع على قناة صدى البلد 2، أن تصريحات المتحدث الرسمي باسم الوزارة، شادي زلطة، عن تقديم الدعم للأسر لم تُترجم إلى خطوات ملموسة على أرض الواقع، إذ لم يتلقَّ أولياء الأمور أي بيان أو معلومات تحدد شكل هذا الدعم أو آلياته.

الجوانب الطبية والنفسية والاجتماعية

وشدد المحامي على أن الأطفال المتضررين يحتاجون إلى رعاية متكاملة تشمل الجوانب الطبية والنفسية والاجتماعية، معتبرًا أن ذلك من واجبات الوزارة تجاه التلاميذ بعد ما تعرضوا له.

كما طرح عز الدين تساؤلًا حول الجهة المسؤولة عن حماية هؤلاء الأطفال مستقبلًا وضمان عدم تعرضهم لأي شكل من أشكال التنمر، مشيرًا إلى ضرورة توفير بيئة تعليمية آمنة تحفظ سلامتهم وتعيد لهم الشعور بالأمان.