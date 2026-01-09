قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

فصل الكهرباء غدا عن قرية منشية الجرايدة وتوابعها بكفر الشيخ

فصل الكهرباء للصيانة
فصل الكهرباء للصيانة

أعلن قطاع الكهرباء بكفر الشيخ، فصل التيار عن مغذي محولات كهرباء ريف الجرايدة، غداً السبت الموافق 10 يناير الجاري اعتباراً من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 1 ظهراً، وذلك لعمل صيانة على المُغذي.

وأوضح قطاع الكهرباء، في بيان اليوم الجمعة، أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي قرية منشية الجرايدة وتوابعها بدائرة مركز بيلا، وذلك بهدف رفع كفاءة الخدمة الكهربائية.

ويتقدم قطاع الكهرباء، بالاعتذار للمواطنين عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة الانقطاع المذكورة.

