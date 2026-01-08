«صحة كفر الشيخ» تعقد اجتماعاً لتحسين مؤشرات الصحة الإنجابية | صور

عقد الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اليوم، اجتماعًا مُوسعًا لدعم تنمية الأسرة وتحسين مؤشرات الصحة الإنجابية.

حضر الاجتماع الدكتورة سمر عارف وكيلة المديرية، الدكتور أحمد عبد العليم مساعد وكيل الوزارة لشئون الرقابة والمتابعة، والدكتور حازم موسى، مدير إدارة تنمية الأسرة، والدكتور محمد المضني، مدير إدارة الرعاية الأساسية، ومايسة الدياسطي، مدير إدارة التمريض، ومديري الإدارات الصحية، مشرفات و مسؤلي تنمية الأسرة بالمديرية والإدارات الصحية.

استعرض الاجتماع مناقشة الوضع الحالي، ومؤشرات عام 2025 ومقارنتها بعام 2024، وذلك فيما يخص المواليد، وصرف وسائل تنظيم الأسرة، وأعداد المنتفعات، بهدف الوقوف على نقاط القوة، ورصد التحديات، والعمل على تحسين الأداء خلال المرحلة المقبلة.

وأكد وكيل الوزارة، خلال الاجتماع، أهمية الالتزام بالدقة في تسجيل البيانات، لما لذلك من دور أساسي في دعم التخطيط السليم واتخاذ القرارات المبنية على معلومات صحيحة، إلى جانب مناقشة العمل على جذب أعداد المنتفعات الجدد، وضرورة تكثيف التوعية المجتمعية وتصحيح المفاهيم الخاطئة المرتبطة باستخدام وسائل تنظيم الأسرة.

وتناول الاجتماع أيضًا مناقشة أهمية التوسع في استخدام الوسائل طويلة المدى بما يتناسب مع احتياجات المنتفعات ويساهم في تحسين المؤشرات العامة.

كما ناقش أهمية وضع خطة عمل سريعة تستهدف زيادة الإقبال على خدمات تنظيم الأسرة، وجذب منتفعات جدد، وتحسين جودة الخدمة المقدمة داخل الوحدات الصحية، من خلال تفعيل دور المشورة الأسرية، والتنسيق مع الجهات المشاركة من الجمعيات الأهلية والنوادي وتجمعات السيدات، إلى جانب دعم الفرق الطبية ومقدمي المشورة، والتركيز على القرى الأعلى في معدلات الولادة.