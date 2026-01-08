قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السيطرة علي حريق مخزن وورشة نجارة في المنوفية
شوط أول سلبي في قمة ليفربول وأرسنال بالدوري الإنجليزي
محافظ الوادي الجديد ينعي رئيس مركز الداخلة عبر الصفحه الرسمية للمحافظة
ثورة في كأس العالم 2026 بعد قرار الفيفا الجديد .. ماذا يحدث؟
أعلى سعر لشراء الدولار اليوم
لحظة وصول جثمان رئيس مركز الداخلة إلى مشرحة مستشفى الخارجة بالوادي الجديد.. صور
رئيس المتحف المصري الكبير: نغلق أي موقع وهمي لحجز التذاكر ونتخذ إجراءات صارمة
أزمة تحكيم تشعل الأجواء قبل مواجهة المغرب والكاميرون في ربع نهائي أمم إفريقيا
ترامب: لست بحاجة إلى القانون الدولي .. ولا أسعى لإيذاء أحد
وزير خارجية عُمان: المتحف الكبير صرح يجسد عراقة التاريخ المصري وإسهاماته في الحضارة الإنسانية
مصطفى شردي: تصريح محمد صلاح ميخرجش إلا عن واحد "سوسة".. فيديو
الإسكندرية.. الرقابة الصحية تغلق 10 مراكز مخالفة لعلاج الإدمان والطب النفسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«صحة كفر الشيخ» تعقد اجتماعاً لتحسين مؤشرات الصحة الإنجابية | صور

د.محمد أبو السعد وكيل وزارة الصحة
د.محمد أبو السعد وكيل وزارة الصحة
محمود زيدان

عقد  الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اليوم، اجتماعًا مُوسعًا لدعم تنمية الأسرة وتحسين مؤشرات الصحة الإنجابية.

حضر الاجتماع الدكتورة سمر عارف وكيلة المديرية، الدكتور أحمد عبد العليم مساعد وكيل الوزارة لشئون الرقابة والمتابعة، والدكتور حازم موسى، مدير إدارة تنمية الأسرة، والدكتور محمد المضني، مدير إدارة الرعاية الأساسية، ومايسة الدياسطي، مدير إدارة التمريض، ومديري الإدارات الصحية، مشرفات و مسؤلي تنمية الأسرة بالمديرية والإدارات الصحية. 

استعرض الاجتماع مناقشة الوضع الحالي، ومؤشرات عام 2025 ومقارنتها بعام 2024، وذلك فيما يخص المواليد، وصرف وسائل تنظيم الأسرة، وأعداد المنتفعات، بهدف الوقوف على نقاط القوة، ورصد التحديات، والعمل على تحسين الأداء خلال المرحلة المقبلة.

وأكد وكيل الوزارة، خلال الاجتماع، أهمية الالتزام بالدقة في تسجيل البيانات، لما لذلك من دور أساسي في دعم التخطيط السليم واتخاذ القرارات المبنية على معلومات صحيحة، إلى جانب مناقشة العمل على جذب أعداد المنتفعات الجدد، وضرورة تكثيف التوعية المجتمعية وتصحيح المفاهيم الخاطئة المرتبطة باستخدام وسائل تنظيم الأسرة.

وتناول الاجتماع أيضًا مناقشة أهمية التوسع في استخدام الوسائل طويلة المدى بما يتناسب مع احتياجات المنتفعات ويساهم في تحسين المؤشرات العامة.

كما ناقش أهمية وضع خطة عمل سريعة تستهدف زيادة الإقبال على خدمات تنظيم الأسرة، وجذب منتفعات جدد، وتحسين جودة الخدمة المقدمة داخل الوحدات الصحية، من خلال تفعيل دور المشورة الأسرية، والتنسيق مع الجهات المشاركة من الجمعيات الأهلية والنوادي وتجمعات السيدات، إلى جانب دعم الفرق الطبية ومقدمي المشورة، والتركيز على القرى الأعلى في معدلات الولادة.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ صحة كفر الشيخ وزارة الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات

موعد زيادة المرتبات 2026.. مفاجأة سارة لموظفي الحكومة

زيادة المرتبات 2026 رسميًا.. اعرف الموعد

زيادة المرتبات 2026 رسميًا.. اعرف الموعد

سعر الذهب

الجرام يسجل 7000 جنيه بالمصنعية.. قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 24

عريس المرج

أنا حامل في طفل.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتـ.ل زوجها في المرج| خاص

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا بفض دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب

الامطار

أبرد أيام السنة.. مصر تستقبل شهر طوبة غدا مع سقوط الأمطار

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات

المجني عليه

ضربته في فخدة رجله الشمال .. اعترافات مثيرة لـ قاتل فران بولاق الدكرور| (خاص)

ترشيحاتنا

الشيخ أحمد الطلحي

داعية: الإخاء والمؤاخاة قيّم عظيمة بها يقوم المجتمع ويقوى تماسكه

حكم ضرب الزوجة

حكم ضرب الزوجة في الإسلام.. تفسير خاطئ لآية: «واضربوهن»

جامعة الأزهر تسير قافلة طبية شاملة لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين في مدينة رأس غارب

جامعة الأزهر تسير قافلة طبية شاملة لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين بـ رأس غارب

بالصور

طريقة عمل الفلافل العراقية

طريقة عمل الفلافل العراقية
طريقة عمل الفلافل العراقية
طريقة عمل الفلافل العراقية

دراسة تكشف: ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة

دراسة تكشف.. ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة
دراسة تكشف.. ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة
دراسة تكشف.. ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة

بعد مرض لقاء سويدان.. تحذير: التوتر يسبب العصب السابع وهذه الحيل تحميك منه

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

ادعوا له بالرحمة.. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز

ادعوا له بالرحمة .. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز
ادعوا له بالرحمة .. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز
ادعوا له بالرحمة .. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز

فيديو

نجوى ابراهيم

إصابة قديمة تعود من جديد.. نجوى إبراهيم تروي ما حدث في أمريكا

محمود سعد والزواج الثاني

زواج في الخفاء يشعل الجدل.. رأي محمود سعد بعد أزمة لقاء الخميسي

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد