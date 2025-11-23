قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل منعوه؟.. القصة الحقيقية لاتهام جامعة سوهاج برفض قيد طالب كفيف للدكتوراه
محلل فلسطيني: مخطط تقسيم غزة يشكل انحرافا خطيرا عن قواعد القانون الدولي
رسالة دعم مؤثرة من خالد الغندور لـ رمضان صبحي
طفل أسر القلوب بصوته.. من هو محمد القلاجي أصغر متسابق فى دولة التلاوة؟
لغز غامض في سوهاج.. القصة الكاملة لوفاة فتاة داخل منزلها بقرية الكولة
الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 220 ألف سلة غذائية و 104 آلاف قطعة ملابس شتوية عبر «زاد العزة»
قافلة "زاد العزة" الـ78 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
خناقة العميد وتعديلات جذرية.. تفاصيل 4 أحداث ساخنة داخل اتحاد الكرة .. مدير فني جديد للجبلاية
تكدّس للمساعدات أمام معبر رفح.. وتحذيرات دولية من انتكاسة إنسانية مع دخول الشتاء|فيديو
المنظمة المصرية الألمانية: المرحلة الثانية من انتخابات النواب شهدت إقبالا كثيفا
وزير الخارجية: نتطلع للانضمام لمجموعة العمل المالي الخاصة برابطة الآسيان
وفاة الإعلامية الكبيرة ميرفت سلامة بعد صراع مع السرطان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أم طفلة تكشف الكابوس: شبكة كاملة داخل المدرسة الدولية تعتدي على أطفال «الكي جي» |فيديو

التحرش
التحرش
محمد البدوي

كشفت إحدى أمهات الأطفال الذين تعرّض أحد أبنائها للاعتداء داخل مدرسة سيدز الدولية بمدينة العبور، كواليس الجريمة الشنعاء التي ارتُكبت في حق ابنتها، قائلة: "عند اختيار المدرسة لابنتي بحثنا عن المعايير التربوية، وقالت لنا المدرسة حينها إنها توفر حماية فائقة لطلاب مرحلة الكي جي، وأنهم حريصون على عدم اختلاطهم بالفئات العمرية الأكبر من الطلاب".

عدم إظهار هؤلاء العمال

وتابعت الأم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" الذي تقدّمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار": "عمرنا ما شفنا العمال دول في أي فعاليات داخل المدرسة، سواء حفلات التخرج أو غيرها، ومن الواضح أن المدرسة كانت حريصة على عدم إظهار هؤلاء العمال في تلك المناسبات".

وكشفت، ردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: "هل المدرسة بها أخصائية اجتماعية؟"، لتجيب ولية الأمر: "قبل يوم واحد من اكتشاف الجريمة، هاتفتني الأخصائية الاجتماعية وتحدثت معي في موضوع غريب جدًا: ليه البنت راحت المدرسة ببنطلون من غير الشعار؟".

وأضافت أن مصروفات المدرسة التي تدفعها لابنتها تقارب ثمانين ألف جنيه، قائلة: "الغريب إن باص المدرسة — والطلاب خارجه — يدخل الفناء ويركب الطلاب من غير ما يخرجوا للشارع، وده كان مطمّني، عشان كده اشتركت في الباص. كمان مديرة مرحلة الكي جي وطبيبة المدرسة كانوا بيرافقوا الباص مع الأطفال".

أطفال مرحلة الكي جي

واصلت: "حرصت على اختيار الأمان، وكنت أعتقد أن هذه أقصى معايير الأمان. لكن اكتشفنا أن أطفال مرحلة الكي جي يتعرّضون لهذه الاعتداءات منذ أربع أو خمس سنوات، ولما الطفل بينتقل للمرحلة الابتدائية وما يكونش فيه نصف ساعة ’بريك‘، بيتسلّطوا على الأطفال الجدد اللي لسه داخلين".

وأكملت: "دي قصة مستمرة من سنين. الأطفال السابقون اللي اتعرضوا للاعتداء اتنقلوا لمرحلة أعلى من الابتدائي. والأسماء اللي ذكرها الأطفال تتخطى عشرة أشخاص. الأطفال اللي حضروا التحقيقات خمسة فقط، لكن في أعداد أكبر من السنوات اللي فاتت. إحنا قدام مهزلة وأعداد مهولة من الأطفال اتعرّضوا لاعتداءات بشكل ممنهج".

واستطردت: "عرفنا معلومة وإحنا في القسم إن أحد العمال اتفصل قبل كده بتهمة مماثلة، وبعدين رجّعوه للمدرسة. وقيل لنا إن فرد الأمن اتفصل من سنة ونص، ثم أُعيد مرة أخرى. إزاي رجّعوه؟ واضح إنها شبكة. وإحنا واثقون إن في أكتر من أربعة أشخاص متورطين في اللي حصل، وفيه ناس كانت بتجيب لهم الأطفال، وناس بتفرّغ الكاميرات وتمسحها على مدار السنين دي".

واختتمت: "متأكدين إن عدد الأطفال كبير، وإن في مجرمين أكتر، وده بشكل شبكة متكاملة".

سيدز مدرسة سيدز مدرسة سيدز الدولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

اجازة للطلاب| تعطيل الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب حتى الثلاثاء القادم

مرتبات شهر نوفمبر

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 رسميًا

الزمالك

بدون تشفير .. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

نادية السيد وهشام ماجد

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

صورة المتهم

أبرز اعترافات المتهم بإنهاء حياة صديقه مهندس الإسكندرية قبيل بدء المحاكمة

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يوضح موقف الدولة من أزمة نادي الزمالك

عمرو أديب

عمرو أديب ينتقد فكرة تخصيص أرض بديلة للزمالك

إمام عاشور

أحمد حسن يكشف كواليس مكالمة إمام عاشور معه للمشاركة بمنتخب مصر في كأس العرب

ترشيحاتنا

الأنبا رافائيل

الأنبا رافائيل يهنئ المطارنة الجدد: بركة جديدة للكنيسة وخدمة ممتدة للشعب

جانب من افتتاح الوزير

تطوير أقسام طب الطوارئ.. المستشفيات التعليمية: استيعاب الزيادة المضطردة فى أعداد المترددين

القس أندريه زكي

رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في احتفال دار الإفتاء بمرور 130 عامًا على تأسيسها| صور

بالصور

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي

فيديو

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

المزيد