عقب وداع «محاربي الصحراء».. رياض محرز يودّع أمم إفريقيا بعد الخروج من ربع النهائي

عبّر رياض محرز، قائد منتخب الجزائر ولاعب الأهلي السعودي، عن حزنه الشديد عقب وداع “محاربي الصحراء” منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة في المغرب، بعد الخسارة والخروج من الدور ربع النهائي، في نتيجة صادمة لجماهير الكرة الجزائرية التي كانت تطمح في الذهاب بعيدًا بالبطولة.



قرار نهائي بإنهاء المشوار الدولي

وخلال تصريحات صحفية أعقبت نهاية اللقاء، أعلن محرز بشكل رسمي أن هذه النسخة من كأس الأمم الإفريقية ستكون الأخيرة له على صعيد المشاركات الدولية القارية، مؤكدًا أن رحلته مع البطولة قد وصلت إلى محطتها الأخيرة. وقال نجم الجزائر: “هذه هي مشاركتي الأخيرة في أمم إفريقيا، لقد انتهى الأمر”، في إشارة واضحة إلى قراره بإنهاء هذا الفصل من مسيرته الدولية.

حزن على نهاية الرحلة مبكرًا

وأشار محرز إلى أن الخروج من الدور ربع النهائي كان مؤلمًا للغاية بالنسبة له، خاصة أنه كان يتمنى أن تكون نهايته مع المنتخب في أدوار متقدمة أو بالتتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعد الإنجاز الكبير الذي حققه مع جيله السابق. وأوضح أن المنافسة في بطولة بحجم كأس الأمم الإفريقية دائمًا ما تكون صعبة ومعقدة.

إشادة بجيل التتويج ورسالة للجيل الجديد

وتحدث قائد الجزائر عن صعوبة التتويج بالبطولة، مؤكدًا أن النجاح الذي حققه جيله السابق سيظل إنجازًا استثنائيًا في تاريخ الكرة الجزائرية. كما وجّه رسالة مهمة للاعبين الشباب، موضحًا أن العديد منهم يخوضون البطولة للمرة الأولى، وأن مثل هذه اللحظات الصعبة ضرورية لاكتساب الخبرات وبناء شخصية البطل.

مواجهات قوية في نصف النهائي

وعلى صعيد منافسات البطولة، يستعد منتخب نيجيريا لمواجهة نظيره المغربي في الدور نصف النهائي، في لقاء مرتقب يجمع بين طموح “النسور الخضر” وأصحاب الأرض. وفي نصف النهائي الآخر، يلتقي منتخب مصر مع منتخب السنغال في مواجهة قوية تعد بالكثير من الإثارة والندية



