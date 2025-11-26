سوق المستعمل.. سعر ومواصفات كيا شوما 2001

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏انتشارا، ويضم السوق الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، فمنها الاقتصادية ‏والمتوسطة وأيضًا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏المستعملة ذات السعر المنخفض، لتوفير جزء من مبلغ السيارة ‏الجديدة.‏

وانتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏السيارات لفتت أنظار الجميع بسبب سعرها الجيد، ومن بينها جاءت ‏السيارة كيا شوما ‏‏‏موديل ‏2001 ‏.

تأتي كيا شوما ‏‏‏موديل ‏2001 ‏بمواصفات ميكانيكية قياسية لعصرها، حيث تعتمد على محرك بنزين 4 سلندر ونظام دفع أمامي، و تتوفر السيارة بخيارين من المحركات: الأول بسعة 1.5 لتر يولد حوالي 88 حصان، والثاني بسعة 1.8 لتر يولد حوالي 110 حصان، تتصل بناقل حركة يدوي من 5 سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات، وتصل سرعتها القصوى إلى نحو 180 كم/ساعة.

من ناحية التجهيزات الداخلية والراحة، فتشمل تكييف هواء ونوافذ وأقفال كهربائية، ومشغل أقراص مدمجة (CD player)، وعجلة قيادة قابلة للتعديل.

أما بالنسبة للمتانة والصيانة، فقد اكتسبت كيا شوما سمعة جيدة بفضل توفر قطع غيارها الميكانيكية بأسعار معقولة، حيث تتشارك العديد من المكونات مع سيارات كيا الأخرى من نفس الجيل مثل سيفيا وسبكترا.

أما عن سعر السيارة كيا شوما ‏‏‏موديل ‏2001 ، داخل سوق السيارات المستنعمل فيتراوح ما بين 200 الف جنيه الي 220 الف جنيه ومن الممكن ان يختلف السعر حسب حالة السيارة.