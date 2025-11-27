قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة الاعلامية هبة الزياد بشكل مفاجئ
حالتهما حرجة.. إصابة جنديين من الحرس الوطني في واشنطن بالرصاص
ليفربول يسقط برباعية أمام آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد يحسم مواجهة أولمبياكوس في ليلة مثيرة بدوري الأبطال
باريس سان جيرمان يكتسح توتنهام بخماسية في دوري أبطال أوروبا
آرسنال يكتسح بايرن ميونخ بثلاثية ويعزّز صدارته لدوري أبطال أوروبا
مشاهد غير معتادة في نتائج الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب 2025
أتلتيكو مدريد يهزم إنتر ميلان 2-1 في دوري أبطال أوروبا
فاروق جعفر: الزمالك يحتاج لمدرب أجنبي فورًا.. والجماهير لن تصبر
مستشار الرئيس للصحة: لا وجود لفيروسات تنفسية خطيرة في مصر
حجز تذاكر القطارات أونلاين في مصر .. خطوات مفصلة وكيفية الإلغاء
كواليس مسلسل كارثة طبيعية.. قصص حقيقية وأطفال سيليكون على الشاشة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حالتهما حرجة.. إصابة جنديين من الحرس الوطني في واشنطن بالرصاص

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فرناس حفظي

أعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل أن حالة جنديي الحرس الوطني اللذين أصيبا بالرصاص قرب البيت الأبيض في واشنطن لا تزال حرجة، بعد أن أعلن حاكم ولاية فرجينيا الغربية باتريك موريسي وفاتهما في وقت سابق ثم تراجع عن تصريحه.

وأضاف أنّ الولاية بأسرها تشارك عائلتي الضحيتين وأحبّتهما ومجتمع الحرس الوطني الحزن، مؤكداً أنّ ويست فيرجينيا "لن تنسى خدمتهما وتضحياتهما"، وأنّ السلطات "ستطالب بمحاسبة كاملة على هذا العمل المروّع".

استنفار أمني واسع قرب البيت الأبيض


وقالت خدمات الإطفاء والطوارئ في واشنطن إنها قدمت إسعافات لثلاثة أشخاص أصيبوا بطلقات نارية، فيما انتشرت قوات من الخدمة السرية ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات في محيط المكان.

وأكدت شرطة العاصمة أن الموقع "آمن" وأن المشتبه فيه "قيد الاحتجاز"، محذّرة السكان من الاقتراب من المنطقة. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت: "البيت الأبيض على علم بهذا الوضع المأسوي ويتابع، ويتم إبقاء الرئيس على اطلاع كامل".



 

مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل الحرس الوطني البيت الأبيض واشنطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيروس

رعب عالمي بسبب فيروس ماربورج.. الصحة تكشف حقيقة ظهوره بمصر وتحرك عاجل من التعليم

فيروس

مش موجود في مصر وأعراضه تبدأ بسخونية ثم نزيف.. تصريحات تهم المصريين عن فيروس ماربورج

رمضان صبحي

رشوان لـ صدى البلد: إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات نهائى .. والفيدرالية لن تفيده .. واللاعب تجاهل تحذير الوادا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا

وزير التربية والتعليم

ردود حاسمة من التعليم على 7 استفسارات عاجلة بشأن حافز المعلمين الجديد

اعراض فيروس ماربوج

يسبب الوفاة في7 أيام.. أعراض فيروس ماربوج القاتل

رمضان صبحي

رسميًا.. إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات بسبب المنشطات

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية وشبورة على هذه المناطق والطرق

ترشيحاتنا

الدكتور عمرو الورداني

عمرو الورداني: تعليم الطفل حدود جسده خط الدفاع الأول ضد المتحرشين

الدكتور عمرو الورداني

أمين الفتوى: الرحمة وسيلة حماية من الانحــ...راف الجـ.نســ..ي للأطفال

الزوجات الحكيمات

أمين الإفتاء: التغافل عن أخطاء الزوج منهج ذكي تلجأ له النساء الحكيمات

بالصور

سيتروين تكشف عن السيارة الأحادية التي ستحمل ألوانها ببطولة فورمولا إي

سيارة سيتروين
سيارة سيتروين
سيارة سيتروين

بعد انتشار الأنفلونزا الموسمية.. مشروب لعلاج البرد بسرعة

مشروبات لعلاج البرد
مشروبات لعلاج البرد
مشروبات لعلاج البرد

فيروس ماربوج.. أعراضه وكيفية طرق نقله والوقاية منه

فيروس ماربوج..أعراضه و كيفية طرق نقله و الوقايه منه
فيروس ماربوج..أعراضه و كيفية طرق نقله و الوقايه منه
فيروس ماربوج..أعراضه و كيفية طرق نقله و الوقايه منه

سوق المستعمل.. سعر ومواصفات كيا شوما 2001

كيا شوما ‏‏‏موديل ‏2001 ‏
كيا شوما ‏‏‏موديل ‏2001 ‏
كيا شوما ‏‏‏موديل ‏2001 ‏

فيديو

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

ليلة نجوم بشرم الشيخ… يسرا وإلهام شاهين في أبرز لحظات افتتاح الدورة العاشرة

فوائد القرنفل

فص واحد.. معجزة القرنفل اليومية

ايتن عامر

بعد تصريحات صادمة من والدة شيماء جمال.. أيتن عامر ترد بقوة وتنفي علاقتها بالمتهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد