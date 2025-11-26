رشوان لـ صدى البلد: إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات نهائى .. والفيدرالية لن تفيده .. واللاعب تجاهل تحذير الوادا

كشف محمد رشوان المحامى عن مفاجآة كبري فى العقوبة الى فرضتها المحكمة الرياضية الدولية بشأن قضية رمضان صبحي لاعب بيراميدز، حيث وجهت له تهمة التلاعب في عينة المنشطات الخاصة به وايقافه لمدة 4 سنوات .

وقال رشوان فى تصريحات خاصة أن العقوبة نهائية ولم يعد أمام رمضان صبحي سوى اللجوء الى المحكمة الفيدرالية ولن تضيف أى جديد حول تلك الأزمة .

وأشار رشوان فى تصريحاته الخاصة لصدي البلد الى أن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات " الوادا " حذرت رمضان صبحي كشفت عن أدلة جديدة بعدما قامت بالاستئناف على قرار المنظمة المصرية وطالبت بإيقافه 4 سنوات .

تحذير الودادا

وأوضح أن الوادا قامت بتحذير اللاعب أنه فى حالة التلاعب فى الادلة التى قدمتها للوكالة المصرية لمكافحة المنشطات سيتم ايقافه على الفور مشيرا الى ايقافه لمدة 4 سنوات هى أشد عقوبة وبالتالي الوادا قامت بتقديم أدلة مثبته لن تفيد رمضان صبحي فى حالة الاستئناف على القرار .

وأصدرت المحكمة الرياضية اليوم قرارها بإيقاف رمضان صبحي 4 سنوات، بعد إدانته بالتلاعب في عينة المنشطات الخاصة به.

يأتى ذلك بعد أزمة رمضان صبحي في قضية التزوير التي لاحقته بسبب امتحانه في احد المعاهد الدراسية .

قرار نهائي فى قضية منشطات رمضان صبحي

في يوم 27 مايو 2024.. أعلنت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "نادو" إيقاف رمضان صبحي بسبب إيجابية عينته.

يوم 17 يوليو 2024.. أعلنت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات رفع الإيقاف عن رمضان صبحي وقررت بالأغلبية، الآتي:

1- عدم فرض عقوبة على اللاعب.

2- الرفع الفوري للإيقاف المؤقت الإجباري المفروض على اللاعب.

3- بدورها أخطرت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات جميع الأطراف المعنية بهذا القرار.

يوم 22 يوليو 2024.. عاد رمضان صبحي للمشاركة مع فريقه وكانت أول مباراة له أمام النادي الأهلي في الدوري الممتاز.

يوم 17 سبتمبر 2024.. قررت المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات الاستئناف على قرار المنظمة المصرية وطالبت بإيقافه 4 سنوات.