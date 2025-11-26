قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد موقع إنشاء المركز الإبداعي الحرفي بالخارجة
من الشهادات الأكاديمية إلى المهنية.. تفاصيل رحلة التعليم المفتوح حتى حكم المحكمة النهائي
الرئيس السيسي: مصر كانت على حافة الهاوية عام 2011.. ونسعى لتغيير الوضع للأفضل
رسمياً.. موعد نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025
الإفتاء تواصل برنامجها التدريبي للباحثين الشرعيين حول مهارات الصياغة الإفتائية
متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر
مش موجود في مصر وأعراضه تبدأ بسخونية ثم نزيف.. تصريحات تهم المصريين عن فيروس ماربورج
بيان رسمي من اتحاد الكرة ردا على انتقادات البنا وهلهل بشأن كوارث التحكيم
بعد اختراق 7 أكتوبر.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يسخر الذكاء الاصطناعي لرقابة جنوده
بضاعة أتلفها تيك توك.. أم مكة من بائعة سمك لـ 6 شهور حبس |القصة الكاملة
الإدارية العليا تقضي بعدم قبول 14 طعنا على نتيجة انتخابات النواب بالمرحلة الأولى
أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية
رياضة

الوكالة الدولية للمنشطات تطالب بإيقاف رمضان صبحي 4 سنوات..تفاصيل

رمضان صبحي
رمضان صبحي
علا محمد

كشفت المذيعة الرياضية سهام صالح عن مطالبة الوكالة الدولية للمنشطات بإيقاف اللاعب رمضان صبحي 4 سنوات لحين الفصل النهائي في القضية.

وكتبت سهام صالح عبر حسابها على فيسبوك :"عاجل ..الوكالة الدولية للمنشطات تطالب بإيقاف رمضان صبحي 4 سنوات لحين الفصل النهائي في القضية".

وفي ضوء متابعة قضية اللاعب رمضان صبحي، والتي تتضمن اتهامه بالتزوير الرسمي، وذلك عن طريق تكليف شخص أخر بخوض امتحانات المعهد بدل منه، وقت سفر اللاعب للاحتراف في انحلترا، والتي على أساسها تم اتخاذ ضده الاجراءات القانونية.

وفي هذا الإطار، حصل موقع “صدى البلد” على نص أقواله مُجري التحريات في قضية اللاعب رمضان صبحي، لاتهامه في قضية التزوير.


وقال مجري التحريات العقيد عمرو طلال، في تحقيقات النيابة العامة، ان المتهم  رمضان صبحي، لم يقوم بأداء امتحانات المعهد والحضور بصفه رسمية، ولم يحضر أي امتحانات خلال العام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ واللي كان بيحضر مكانه الامتحانات في الترم الأول وكذا أول مادة من الترم الثاني المتهم / يوسف م.

حصل موقع صدى البلد على نص مرافعة المستشار أشرف عبدالعزيز دفاع اللاعب رمضان صبحي، أمام محكمة جنايات الجيزة في قضية التزوير.

وجاء نص المرافعة كالآتي، الحاضر مع المتهم الثالث التمس براءة المتهم من الاتهامات المنسوبة إليه تأسيساً على : أولاً : انتفاء أركان الاشتراك في الجرائم موضوع أمر الإحالة .

ثانياً :- انتفاء قصد الاشتراك وانتفاء علم المتهم الماثل بأن المستندات موضوع أمر الإحالة مزورة .

ثالثاً :- انقطاع صلة المتهم بالواقعة برمتها .

رابعاً : عدم كفاية أقوال الشهود وقصورها عن بلوغ حد الكفاية لإسناد الاتهام للمتهم الماثل ولم تأتي أقوالهم إلا على ضبط المتهم الأول وطبيعة ووصف محررات المعهد ولم تأتي بجملة واحدة تفيد اشتراك أو علم المتهم ..

خامساً :- عدم جدية التحريات وقصورها عن بلوغ حد الكفاية لإسناد الجريمة للمتهم الماثل وجاءت ترديد للأقوال دون زيادة أو نقصان ولا تنهض دليلاً كافياً لإسناد التهمة وحدها أو لإقامة العلم أو لإثبات الاشتراك ولم تستطيع رصد زمن الاتفاق أو مكانه .

سادساً : خلو الأوراق من ثمة دليل يقيني لإسناد الجريمة للمتهم الماثل .

أولاً : في تحقيق الدفع بانتفاء أركان الاشتراك في الجرائم موضوع امر الاحاله

وانتفاء قصد الاشتراك وانتفاء علم المتهم الماثل بأن المستندات موضوع أمر الإحالة مزورة، وانقطاع صلة المتهم بالواقعة - الأصل أن الاشتراك في عمومه يستخلص ويستنتج ويستنبط من ظروف الدعوى المحيطة والأمارات والقرائن الماثلة بالأوراق .

المذيعة الرياضية سهام صالح الوكالة الدولية للمنشطات رمضان صبحي المستشار أشرف عبدالعزيز دفاع اللاعب رمضان صبحي

