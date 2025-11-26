أوقاف شمال سيناء تنظم ندوة تثقيفية بمدينة الطالبات بجامعة العريش حول حقوق الجار

نظّمت مديرية أوقاف شمال سيناء، بالتعاون مع جامعة العريش، ندوة تثقيفية بمدينة الطالبات، تحت عنوان: "حرمة التعدي على حقوق الجار"، وذلك ضمن فعاليات مبادرة وزارة الأوقاف «صحّح مفاهيمك» برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والأستاذ الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، وبإشراف الشيخ محمود مرزوق، مدير المديرية.

قدّمت الندوة الداعية رشا يوسف، من واعظات وزارة الأوقاف، حيث تناولت حرمة التعدي على حقوق الجار، وبيّنت الأسس الشرعية والأخلاقية التي تنظّم علاقة المسلم بجيرانه، مؤكدةً مكانة الجار في القرآن الكريم والسنة النبوية، وأثر حسن الجوار في نشر المودة والتراحم داخل المجتمع.

وأوضحت الواعظة أن الإسلام دعا إلى الإحسان إلى الجار، وتجنّب إيذائه؛ لما لذلك من دورٍ مهم في تعزيز الروابط الإنسانية، وصنع بيئة تقوم على القيم الراقية والسلوك الأخلاقي القويم، بما ينعكس إيجابًا على استقرار المجتمع وتماسكه.

وأكدت مديرية أوقاف شمال سيناء أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة من البرامج الدعوية والتثقيفية التي تنفذها في الجامعات والمدارس ومراكز الشباب؛ بهدف نشر الوعي الديني الرشيد، وترسيخ السلوكيات الإيجابية، وتعزيز دور المنبر الدعوي في البناء الأخلاقي والفكري داخل المجتمع.