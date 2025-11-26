قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

سلسلة توجيهات من محافظ أسيوط.. حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بالقوصية.. وتشديدات على عدم التهاون مع المخالفين والمتعدين على حرم الطريق

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بمركز القوصية بأسيوط
حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بمركز القوصية بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، على ضرورة عدم التهاون مع المخالفين والمتعدين على حرم الطريق، مشدداً على أهمية تحقيق الانضباط بالشوارع وضمان السيولة المرورية. 

وأوضح المحافظ أن الحملات المفاجئة والدورية لإزالة الإشغالات والتعديات في المراكز والأحياء ستستمر مع اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين لردع كل من يخالف القانون.

وأكد محافظ أسيوط، أهمية التنسيق بين الجهات المعنية، بما في ذلك رؤساء المراكز والأحياء ومسؤولي المرافق والإشغالات، مؤكدًا تقديم كافة أوجه الدعم وتذليل العقبات أمام الوحدات المحلية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وفق الإمكانات المتاحة.

 حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بمركز القوصية 

وأوضح اللواء هشام أبوالنصر أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية، برئاسة أسامة سحيم، واصلت شن حملة مكبرة لرفع الإشغالات وكافة أشكال التعديات على حرم الطريق بمدينة القوصية. واستهدفت الحملة الشوارع الرئيسية بالمدينة لضمان انسيابية حركة السيارات والمارة، مع التنبيه بعدم إعاقتها، وتيسير الحركة المرورية.

وأشار المحافظ أن الحملة شنت تحت إشراف نواب رئيس المركز ومسؤولي الإشغالات، وباستخدام المعدات وسيارات الحملات الميكانيكية، مع التعامل بكل حزم مع المخالفين دون تهاون، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وإعادة الانضباط للشوارع.

أسيوط محافظ أسيوط حرم الطريق الانضباط بالشوارع السيولة المرورية إزالة الإشغالات المراكز والأحياء

