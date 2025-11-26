قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسيوط: إزالة 16 حالة تعد على أراضي زراعية ومتغيرات مكانية

إزالة التعديات بأسيوط
إزالة التعديات بأسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تنفيذ حملات موسعة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ27، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات مجلس الوزراء الهادفة إلى حماية الرقعة الزراعية والتصدي للبناء العشوائي واسترداد أملاك الدولة.

وأسفرت الحملات، التي جرت في 5 مراكز وحي على مستوى المحافظة، عن إزالة 16 حالة تعدي، واسترداد مساحة من الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى إزالة مباني مخالفة.

إزالة 16 حالة تعدي

وأوضح محافظ أسيوط ، أن هذه الجهود نفذت بالتنسيق بين الوحدات المحلية وجهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة الأجهزة الأمنية لضمان تنفيذ الإزالات بدقة وانضباط، وشملت الحملات مراكز منفلوط وساحل سليم وصدفا والفتح، إلى جانب حي شرق أسيوط، حيث تم إزالة 8 حالات تعدي على الأراضي الزراعية في مركز منفلوط، و4 حالات في مركز صدفا شملت تعديات على أراضٍ زراعية وأملاك الوحدة المحلية، بالإضافة إلى حالتين على أراضي حماية النيل بساحل سليم، وحالة متغيرات مكانية في مركز الفتح، وأخرى بحي شرق.

وأشار اللواء هشام أبو النصر، إلى أن أعمال الإزالة تمت تحت إشراف وحدة متابعة الإزالات بإدارة أملاك الدولة برئاسة أحمد سيد طلبة، وبالتعاون مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بقيادة يحيى زكريا أبو رحمة، مع الاستعانة بمعدات المراكز والأحياء لتنفيذ القرارات وفق الجدول الزمني المحدد.

وأكد المحافظ ، على استمرار الحملات في جميع المراكز والأحياء، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفة جديدة واختتم تصريحاته بدعوة المواطنين للتعاون مع أجهزة الدولة والإبلاغ عن أي حالات تعدي أو بناء مخالف عبر الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة (114)، أو من خلال أرقام الغرفة088/2135858 – 088/2135727 أو عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مؤكدًا أن غرفة العمليات تعمل على مدار 24 ساعة لمتابعة البلاغات والتعامل معها فورًا.

أسيوط محافظ أسيوط الأراضي الزراعية إزالة التعديات الموجة ال27 حماية الرقعة الزراعية التصدي للبناء العشوائي استرداد أملاك الدولة

