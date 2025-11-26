قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لقطات من رحلة الأهلي إلى المغرب استعدادا لمواجهة الجيش الملكي.. صور
وزير الرياضة يعلن تفاصيل استضافة مصر لبطولة العالم للكاراتيه بعد غياب 37 عامًا
وزيرة التضامن: منتدى مستشفى أهل مصر حدث علمي غير مسبوق بمصر والشرق الأوسط
انطلاق 89 مدرسة جديدة العام المقبل بشراكة تاريخية مع إيطاليا.. ننشر تفاصيلها وتخصصاتها
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية
الوزير يبحث مع وزيري الصناعة والداخلية والنقل الجزائريين تعزيز التعاون المشترك
البرهان: لا سلام في السودان إلا بتفكيك ميليشيا المتمردين
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025
طوال العام.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطلق احتفالات America250
زاد العزة 81.. قافلة جديدة تحمل 10 آلاف طن مساعدات و90.000 قطعة ملابس شتوية لـ غزة
مدبولي: الهيئة العامة للرعاية الصحية قدمت أكثر من 100 مليون خدمة طبية بـ6 محافظات
هل تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بالاستقالة؟.. شوبير يوضح
محافظ أسيوط يفتتح صالات الأنشطة المطورة بنادي غرب البلد ويكرم المواهب الرياضية

محافظ أسيوط يفتتح صالات الأنشطة المطورة بنادي غرب البلد ويكرم المواهب الرياضية بمكافآت مالية
إيهاب عمر

افتتح اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اليوم، صالات الأنشطة الرياضية بنادي غرب البلد عقب الانتهاء من تطويرها ورفع كفاءتها، في إطار خطة المحافظة لدعم البنية الرياضية ورعاية الناشئين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بقطاع الشباب والرياضة ضمن رؤية مصر 2030.

شارك في الافتتاح أحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، وممدوح جبر رئيس حي غرب، والمهندس محمود شحاتة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وإيهاب عبد الحميد رئيس جهاز تنمية المشروعات، وداليا تادرس مدير هيئة تنمية الصعيد، ونفيسة عبد السلام مدير المشاركة المجتمعية، إلى جانب قيادات النادي، وفي مقدمتهم الكابتن أحمد سمير نائب رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال، والكابتن مؤمن سمير رئيس مجلس الإدارة.

 منح مكافآت 100 جنيه لكل لاعب

وخلال الافتتاح، تابع محافظ أسيوط عرضًا رياضيًا لفريق الكاراتيه بالنادي شارك فيه أكثر من 200 لاعب من سن 3 سنوات وحتى 20 سنة، وقدم اللاعبون عروضًا مميزة عكست مستوى التدريب داخل النادي، وأشاد بالأداء القوي وروح الانضباط، معلنًا منح مكافآت مالية قدرها 100 جنيه لكل لاعب مشارك في العرض، و500 جنيه للمدربين والإداريين تقديرًا لجهودهم في دعم المواهب الشابة.

وتفقد المحافظ عددًا من الصالات والمنشآت التي شملها التطوير، ومنها صالة النشاط الثقافي، وصالة رفع الأثقال، وقاعات الاجتماعات والندوات، وصالة الجيم، وصالات ألعاب القوى والملاكمة والمصارعة والجودو، إلى جانب صالات تنس الطاولة، والتي أصبحت جاهزة لاستقبال الأنشطة الرياضية المختلفة.

صرف زي لفريق الكشافة

كما وجه المحافظ بصرف زي الكشافة لفريق الكشافة بالنادي، على أن يتم توفيره من المجمع الصناعي الحرفي بالشامية، وتسليمه لهن دعمًا وتشجيعًا لمشاركتهن في الأنشطة الكشفية.

وأكد اللواء هشام أبوالنصر أن تطوير نادي غرب البلد يأتي ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالمنشآت الشبابية والرياضية، وتوفير بيئة داعمة لاكتشاف وصقل المواهب.

وأضاف أن النادي يخدم قطاعًا واسعًا من أبناء المحافظة ويعد مركزًا مهمًا لاجتذاب المواهب الواعدة.

وأشار إلى استمرار دعم الأنشطة الرياضية وتذليل العقبات أمام الأندية ومراكز الشباب بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على المنافسة في البطولات المحلية والدولية.

واختتم المحافظ جولته بتكريم أبطال النادي في مختلف الألعاب، والتقاط الصور التذكارية وسط أجواء احتفالية شهدت حضورًا كبيرًا من اللاعبين وأولياء الأمور.

أسيوط صالات الأنشطة الرياضية نادي غرب البلد دعم البنية الرياضية قطاع الشباب وزارة الشباب والرياضة هيئة تنمية الصعيد

