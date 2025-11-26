" منتج وافتخر " .. تعليم أسيوط تطلق فعاليات مبادرة الوحدات الإنتاجية بالادارات التعليمية

أعلن محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط عن انطلاق فعاليات مبادرة "منتج وافتخر" التى أطلقتها إدارة الوحدة المنتجة بالمديرية، والإدارات التعليمية بالمحافظة بالتعاون مع مديرى الإدارات التعليمية ومسؤولى الوحدة بالإدارات بناء على توجيهات اللواء دكتور هشام ابوالنصر محافظ أسيوط و محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وقد انطلقت الفعاليات بإدارتى ديروط وأسيوط التعليمية بحضور سيد الشريف مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية وطارق الدسوقى مدير إدارة أسيوط التعليمية ومحمود على مدير إدارة ديروط التعليمية ودعاء هانم حسانين مدير إدارة الوحدة المنتجة بالمديرية وأحمد حسين وكيل إدارة أسيوط التعليمية ومحمد كمال وكيل إدارة ديروط التعليمية و سوزان محمد راضى رئيس مركز ومدينة ديروط.

الاشغال الفنية والمنتجات

وعقب الافتتاح تفقد الحضور اقسام المعرض الشامل للمبادرة والذى يضم الاشغال الفنية والمنتجات إلى تم تصنيعها بمختلف مدارس الادارة بمشاركة الطلاب والطالبات تحت إشراف المعلمين والمتخصصين فى الحرف اليدوية والتراثية والاشغال الفنية وبعض موجهى المواد المختلفة والأنشطة.

تفعيل الوحدات المنتجة بمختلف الإدارات التعليمية

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم على الدعم المقدم من لواء دكتور هشام ابوالنصر محافظ أسيوط لتفعيل الوحدات المنتجة بمختلف الإدارات التعليمية والمدارس لتدريب الطلاب على الحرف والاشغال الفنية المختلفة وتأهيلهم لسوق العمل وتعظيم الاستفادة من امكانات المدارس المختلفة وخاصة مدارس التعليم الفنى المتنوعة لتعظيم الموارد.

وأشاد بالمبادرات التنموية التى يجرى تنفيذها ضمن خطة المديرية للتوسع فى تنفيذ الأنشطة المدرسية والنهوض بالعملية التعليمية وخلق بيئة جاذبة للطلاب والمعلمين.

ووجه وكيل الوزارة القائمين على المبادرة بالمتابعة المستمرة مع كافة الإدارات التعليمية لتنظيم معارض للمنتجات وتسويقها لضمان الاستمرارية والاستعانة لتلك المعارض وتشجيع الطلاب على الإنتاج والفخر والاعتزاز بمنتجاتهم، موجها الشكر للقائمين على المبادرة وعلى التنفيذ الجيد لها للظهور فى أحسن صورة.