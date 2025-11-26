كان بيزفهم.. القصة الكاملة لتحول زفة عروس إلى مأتم في الأقصر

لم تكن ليلة الفرح بقرية البعيرات غرب الأقصر تشبه أي ليلة أخرى، إذ تحولت زفة العروسين إلى صدمة ثقيلة عقب وفاة الشاب عبد الرحمن محمد – 14 عامًا – أحد أبناء قرية الأقالتة، أثناء مشاركته في زفة عروس.

كان عبد الرحمن يقود دراجة نارية وسط موكب الاحتفال، يتقدم بين المارة قبل أن يفقد السيطرة على الدراجة خلال لحظات لم يتوقعها أحد.

وبحسب رواية شهود العيان من قرية الأقالتة، انحرفت الدراجة فجأة ليدخل الشاب في مواجهة مع سيارة نقل «تريلا» كانت تمر في الاتجاه المقابل .

توقفت الزفة، وتبدلت موسيقى الفرح إلى صمت، بينما خيّم الحزن على أهالي العروسين الذين لم يستوعبوا تحول الاحتفال إلى مأتم في لحظة واحدة.



وعلى الفور انتقلت الجهات الامنية إلى موقع الحادث لفحص الملابسات ورفع آثار التصادم، فيما حررت الأجهزة الأمنية محضرًا رسميا بالواقعة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

في قرية الأقالتة، كان وقع الخبر أثقل من أن يحتمل. امتلأت صفحات “فيسبوك” بصور الشاب ودعوات بالرحمة، وتحول الموقع إلى سرادق عزاء افتراضي، بينما توافد المئات من الأهالي والقرى المجاورة لتشييع الجثمان في الساعات الأولى من صباح اليوم، مودعين عبد الرحمن بالدعاء والدموع.