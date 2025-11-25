قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

ثقافة حاجر العديسات بالأقصر تحتفى باليوم العالمى للطفل بعروض فنية مبهجة

ثقافة حاجر العديسات بالأقصر تحتفى باليوم العالمى للطفل بعروض فنية مبهجة
ثقافة حاجر العديسات بالأقصر تحتفى باليوم العالمى للطفل بعروض فنية مبهجة
شمس يونس

استمرارا لاحتفالات وزارة الثقافة بعيد الطفولة، قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان عددا من الفعاليات الثقافية والفنية في احتفالية متنوعة بالأقصر، لتعزيز الأنشطة الإبداعية للأطفال، وتنمية مهاراتهم الفكرية والفنية.

ونظم قصر ثقافة حاجر العديسات احتفالية عيد الطفولة وتضمنت محاضرة بعنوان "اليوم العالمي للطفل" تحدثت بها إيناس حجاجي مسئول الإعلام بالقصر عن اليوم العالمي لحقوق الطفل وأعياد الطفولة حيث ذكرت أن 
عيد الطفولة هو يوم مخصص للإحتفال بالأطفال والطفولة، ويتم الاحتفال بعيد الطفولة في مختلف أنحاء العالم في تواريخ مختلفة، في مصر، يتم الاحتفال بعيد الطفولة في 20 نوفمبر من كل عام.

كما تحدثت عن أهمية عيد الطفولة والاعتراف بحقوق الطفل إن عيد الطفولة يسلط الضوء على حقوق الأطفال ويعزز الوعي بها، ويشجع على حماية الأطفال من العنف والاستغلال، يعزز الاهتمام بتعليم الأطفال وصحتهم ونموهم، وعيد الطفولة هو فرصة لتأكيد التزامنا بحماية ورعاية الأطفال، وضمان مستقبل أفضل لهم.

كما شهدت الاحتفالية ورش حكي وفوم ورسم على الوجه للأطفال، عروض استعراضية وفقرات ترفيهية للأطفال 
علي هامش الاحتفالية تم عمل ورشة تلوين"صور  أشكال فرعونية" نفذتها شيرين محمد أخصائي فنون تشكيلية بالقصر، ثم تكريم فرقة حاجر العديسات الاستعراضية، وسط أجواء من البهجة والمرح.

وأقيمت الفعالية ضمن خطة أنشطة إقليم جنوب الصعيد الثقافي بإدارة محمود عبدالوهاب، ومن خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.

الاقصر اخبار الاقصر قصر ثقافة الطود

