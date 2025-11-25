قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يعرض مليون ونصف دولار على «ديانج» .. وتجديد العقد قريبًا
الأرجنتين تفتح سفارتها بالقدس.. و«ميلي» يعلن زيارته لإسرائيل في 2026
هل بر الوالدين وصلة الأرحام تزيد في الرزق والعمر؟.. علي جمعة يجيب
«الكاف» يهنئ حكيمي بعد تتويجه.. والنجم المغربي يطمئن جماهيره قبل البطولة
أحمد مكي يشارك في مسلسل «كارثة طبيعية» مع محمد سلام في الحلقة الأخيرة
متى تصبح البطاطس سامّة ولا تصلح للأكل؟.. علامات خطيرة تظهر عند التخزين الخاطئ
تبدأ من 27 جنيهًا .. أسعار الزيوت في منافذ وزارة التموين
رئيس المتحف الكبير متحدث رئيسي ضمن فعالية ثقافية بمنظمة اليونسكو
ترامب: لا تزال هناك بعض الخلافات وأتطلع إلى لقاء زيلينسكي وبوتين
غرامات مالية وإيقافات.. اتحاد السلة يعلن عقوبات مباراة الاتحاد والأهلي بعد أزمة نهائي دوري المرتبط
بحضور نجوم الفن.. انطلاق الدورة الثانية لمهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون|صور المعاصرة
أزمة نهائي دوري المرتبط .. الاتحاد السكندري يكشف التفاصيل الكاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمد صبحي: الموت تجربة.. ورحلة حياتي بروفة عايز أعرض بقى

محمد صبحي
محمد صبحي

أجاب الفنان محمد صبحي على سؤال الاعلامية لميس الحديدي : ما الذي تعلمه الأستاذ الكبير محمد صبحي من تجربة المرض؟ هل تترك التجربة في النفس أثرًا ما أو ألمًا ما أو خوفًا ما؟ ليرد: من وأنا طفل كان أحد طموحاتي هو الموت، ولا أقصد أني عاوز أموت لأني زهقت من الدنيا، لكن على سبيل التجربة.


وعلقت الحديدي: الموت تجربة يا أستاذ؟فيرد خلال لقائه ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار: نعم، الموت تجربة، لأنه لم يعد إلينا أحد من العالم الآخر ليخبرنا ماذا يحدث بعد الموت.


واصل: من وأنا عندي اثنتا عشرة سنة كنت أقول: مين قال إني مت لو مت؟ بالعكس، أعتبر أن العالم هو من مات حولي وليس أنا.لتسأله الحديدي ممازحة: ده إنت فيلسوف من وإنت صغير؟ليجيب: ليست فلسفة، لكني كنت طفلًا أفكر وأقرر أمورًا لا أفهمها، أكبر من سني، وأُبيّن وقتها أني أفهمها حتى وصلت لسن أقرأ وأفهم فيه.


أردف: بالنسبة للمرض في حد ذاته، فالمرض تجربة تدفع للطموح، ليس لكي نعيش فقط، بل لكي نلحق ونفعل ما نريد فعله.


وعقبت الحديدي: وما الذي يريد الفنان محمد صبحي أن يقوم به؟فيرد: سأجيب نفس الإجابة التي قلتها للإعلامي الراحل مفيد فوزي حين سألني. أقول: رحلة حياتي بروفة، وعاوز أعرض بقى. كل اللي عشته بروفة، لأني مؤمن أن كل اللي عملته كان العادي.
واصل: أنا عشت سبعة عقود متواصلة بكل اختلافاتهم السياسية والأيديولوجية وتفاصيلها. دكتور قال لي يومًا: أنت عشت سبعة عقود، لكن لديك في رأسك "هارد ديسك" بتطلع منه ملفات، وده هيعمل لك مشكلة لأنك بتسرح في الملفات لحد ما تروح. وقلت له: أنا بعمل كده بقالي سبعة عقود، بطلع من دماغي صورًا بصرية وسمعية وفكرية وسلوكية وأخلاقية، وعاوز ألاقي صورة منهم الآن لا أجدها. وهذه هي مشكلة "النوستالجيا "التي أعيشها. ومخي يقدم أكثر مما يعد الكمبيوتر والإنترنت لإخراج المعلومات.

محمد صبحي اخبار التوك شو صبحي الفن التمثيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

إجراءات عاجلة بالمدارس لوقاية الطلاب من فيروس ماربورج |ماذا قررت تعليم البحيرة؟

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

اسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر.. كم سجل عيار 21؟

اللصوص

على طريقة أفلام السيما | لصوص يقتحمون شقة 3 أيام متواصلة .. مفاجأة في اليوم الأخير.. والضحية يكشف التفاصيل

شريف اكرامى

35 يوم في السجن.. أسف وصدمة على وجه شريف إكرامي بعد استمرار حبس رمضان صبحى

آيتن عامر

سبب غضب آيتن عامر من والدة شيماء جمال.. القصة الكاملة

رمضان صبحي

بعد استمرار حبسه.. أول تعليق من زوجة رمضان صبحي

ترشيحاتنا

الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري يفجّر مفاجأة مثيرة بشأن أزمة نهائي السلة أمام الأهلي

حلمي طولان

انطلاق المعسكر الأخير للمنتخب الوطنى المشارك فى كأس العرب بمركز المنتخبات

مؤتمر الكاراتيه

مؤتمر صحفي عالمي قبل أيام من انطلاق بطولة العالم للكاراتيه

بالصور

مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى من الحمل.. دراسة تكشف حقيقة التأثير على الجنين

مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى للحمل
مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى للحمل
مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى للحمل

متى تصبح البطاطس سامّة ولا تصلح للأكل؟.. علامات خطيرة تظهر عند التخزين الخاطئ

علامات تؤكد أن البطاطس أصبحت غير صالحة للأكل
علامات تؤكد أن البطاطس أصبحت غير صالحة للأكل
علامات تؤكد أن البطاطس أصبحت غير صالحة للأكل

بحضور نجوم الفن.. انطلاق الدورة الثانية لمهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون|صور المعاصرة

مهرجان الفيوم السينمائي
مهرجان الفيوم السينمائي
مهرجان الفيوم السينمائي

لإثبات أنه ليس إنسانًا .. «إكسبنج للسيارات» تقطع روبوتها إلى نصفين على المسرح

إكسبنج
إكسبنج
إكسبنج

فيديو

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

المزيد