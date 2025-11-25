قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وحشتينا .. شرم الشيخ للمسرح يقدم لمسة وفاء لـ سميحة أيوب بصوت جنات
الموت نعمة .. محمد صبحي: ربنا كرمني باستشعار حب الجمهور في وعكتي الأخيرة
فيروس في المخ .. محمد صبحي يكشف لأول مرة تفاصيل عن مرضه
بعد انتهاء التصويت بالمرحلة الثانية.. موعد إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب
الذهب يرتفع محليا وعالميا مدعوما بتصاعد رهانات خفض الفائدة الأمريكية في ديسمبر
الأمن يفحص بلاغا يتهم سائق أوتوبيس مدرسة في التجمع بخدش براءة صغار
الوطنية للانتخابات: تلقينا 221 شكوى على مدار يومي التصويت للنواب
هكتب كتابي كمان كام يوم | طلب صريح من نجم الأهلي لإدارة الفريق
عبد العاطى: مصر تستثمر 600 مليار دولار في البنية التحتية لتعزيز موقعها الإقليمي
دعماً للإبداع والتراث .. وزير الثقافة يقرر مكافأة 50 من فرق الفنون الشعبية بأسيوط
مدبولي يشارك في ملتقى الرعاية الصحية ويترأس اللجنة العليا المصرية الجزائرية.. غدا
ظهور نادر للإعلامية سوزان حسن فى عزاء ميرفت سلامة | شاهد
توك شو

الموت نعمة .. محمد صبحي: ربنا كرمني باستشعار حب الجمهور في وعكتي الأخيرة

محمد صبحي
محمد صبحي
هاني حسين

قال الفنان محمد صبحي إن الموت في حد ذاته نعمة منحها الله للإنسان لأنه لا أحد سوف يعيش للأبد.


وأضاف خلال لقاء ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “النهار”، :" في الوعكة الأخيرة ربنا كرمني أن أستشعر حب الجمهور وصدقته، لأن حب الجمهور شيء كبير. ممكن أي فنان يبقى عارف أن له جمهور، ولكن أن يستشعر حبهم ويلمس احترامهم له، لأني قدمت للجمهور المصري والعربي ما يحترم عقولهم".


وردًا على سؤال الحديدي: هل بعد كل هذه السنوات لم يشعر الفنان الكبير محمد صبحي بحب الجمهور إلا في الوعكة الأخيرة؟ ليرد قائلاً: "فيه فرق بين أن جمهور يحترم فنان فقط أو يحبه فقط، وبين أن يجمع ما بين حب واحترام الجمهور".


وتابع: "كنت  أستشعر  وأنا شغال، ولكن لم أكن أتخيل حب الجماهير واحترامهم عبر الرسائل المتدفقة".


وعن الطفلة التي أبكته عندما كان في المستشفى، روى الواقعة قائلاً: "فيه طفلة أبكتني في المستشفى عندما قالت لي: جدو ونيس؟ فسألت والديها كيف عرفت، فقالا لي: لما بيكون عندنا مشكلة بنوريها الحلقة من مسلسل "ونيس" اللي فيه حل للمشكلة".


وأضاف: "أي فنان يقدم عملًا يتمنى أن ينجح، لكن أنا أختلف؛ إن لم أقدم عملًا يؤثر في مجتمعي بالإيجاب وليس بالسلب. على سبيل المثال: سنبل عندما قدمت رحلة المليون كانت رسالتها هادفة، بمثابة دعوة للشباب للخروج خارج المدن. هاجمت وزارة الزراعة حينها لأنها في ذلك الوقت لم تكن تسمح لشاب بتملك الأرض في الصحراء".


وكشف  أنه كان قد دفع نصف مليون جنيه كعربون من أجل بناء أكبر أوبرا في ميدان سفنكس، وقام بوضع دراسة جدوى بأن تلك الأوبرا ستغطي تكاليفها في خلال 3 سنوات ولكنه تراجع عن الفكرة.
واصل  : " دموعي نزلت بعد ما قدمت العربون، قلت لنفسي، هو أنا إيه اللي بعمله ده، بقى أنا عملت مسلسل كعمل فني وهو استصلاح الصحراء، فالشباب يؤمنوا بيه وأنا كفنان اللي قدمت الرسالة اروح اعمل مسرح في سفنكس.

