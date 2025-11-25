مياه الأقصر تعقد اجتماع تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

عقد اللواء أحمد سعيد عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، اجتماعًا مهمًا مع مقاولي التنفيذ وقطاع المشروعات وإدارة أرمنت، لمتابعة إنهاء أعمال الوصلات المنزلية لمشروعات الصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مناطق أرمنت وإسنا.

وأكد اللواء أحمد سعيد عرفة خلال الاجتماع على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز الأعمال بكفاءة وجودة عالية، مشددًا على ضرورة التنسيق المستمر بين فرق العمل المختلفة لضمان استكمال الوصلات المنزلية دون تأخير، بما يضمن تحسين خدمات الصرف الصحي للمواطنين ورفع مستوى المعيشة في تلك المناطق.

كما تطرق الاجتماع إلى متابعة مراحل التنفيذ الميدانية، ومعالجة أي تحديات أو عقبات قد تواجه فرق العمل، لضمان سير المشروعات بسلاسة وفق المعايير الفنية والهندسية المعتمدة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الشركة على تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تستهدف رفع جودة البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية في قرى ومدن محافظة الأقصر، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز رفاهية المواطنين