النيابة تعمل على استرجاع المحذوف من الكاميرات والهواتف بجريمة مدرسة السلام
اعترافات مثيرة في جريمة مدرسة السلام الدولية
عبد اللطيف: المدارس التكنولوجية التطبيقية خطوة تاريخية لتعزيز مهارات الشباب في سوق العمل
الغرف العربية: التصنيع في المنطقة لا يتجاوز 14% من الناتج.. وندعو لإنشاء ممر صناعي عربي–أوروبي
مدير أمن القاهرة يتفقد لجنة مدرسة قصر الدوبارة الانتخابية لمتابعة عمليات التصويت بانتخابات مجلس النواب
مدبولي: التعليم الفني والتكنولوجي ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي
الموضوع انتهى .. خالد الغندور يكشف تفاصيل مشادة تريزيجيه وبن شرقي
روسيا تعلن استهداف بنى النقل والطاقة والمجمع العسكري الأوكراني في هجمات واسعة النطاق
رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية خلال إدلائه بصوته: المشاركة تسهم في استقرار الوطن
شاهد.. إقبال كثيف من الناخبين على لجان مدرسة الطيار محمد جمال بالمنيل
والأطفال يشاركون الفرحة.. توافد الناخبون على اللجان الانتخابية بحي الأسمرات
منال عوض: تسريع العمل في منظومة تراخيص المحال العامة والتصدي الفوري لأى تعديات بالإسكندرية
محافظات

مياه الأقصر تعقد اجتماع تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

شمس يونس

عقد اللواء أحمد سعيد عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، اجتماعًا مهمًا مع مقاولي التنفيذ وقطاع المشروعات وإدارة أرمنت، لمتابعة إنهاء أعمال الوصلات المنزلية لمشروعات الصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مناطق أرمنت وإسنا.

وأكد اللواء أحمد سعيد عرفة خلال الاجتماع على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز الأعمال بكفاءة وجودة عالية، مشددًا على ضرورة التنسيق المستمر بين فرق العمل المختلفة لضمان استكمال الوصلات المنزلية دون تأخير، بما يضمن تحسين خدمات الصرف الصحي للمواطنين ورفع مستوى المعيشة في تلك المناطق.

كما تطرق الاجتماع إلى متابعة مراحل التنفيذ الميدانية، ومعالجة أي تحديات أو عقبات قد تواجه فرق العمل، لضمان سير المشروعات بسلاسة وفق المعايير الفنية والهندسية المعتمدة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الشركة على تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تستهدف رفع جودة البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية في قرى ومدن محافظة الأقصر، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز رفاهية المواطنين

مقررة المجلس القومي للمرأة بالشرقية تدلي بصوتها في انتخابات النواب

إقبال كثيف من الناخبين بمدرسة الوادي في عين شمس

مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل

عرس ديمقراطي في عابدين.. إقبال كبير من الناخبين للإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس النواب

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

