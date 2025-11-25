دير الأنبا باخوميوس بالأقصر يعلن مواعيد استقبال الزائرين خلال صوم الميلاد

أصدر دير الأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر تنويها أعلن فيه غلق أبوابه أمام الأفراد والرحلات خلال فترة صوم الميلاد المجيد أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، على أن تظل أبواب الدير مفتوحة للزيارة أيام الجمعة والسبت والأحد فقط.

وأضاف الدير أنه سيعود لاستقبال الزائرين وفتح أبوابه طوال أيام الأسبوع عقب عيد الميلاد المجيد مباشرة، مؤكدا أن هذا النظام يطبق سنويا خلال فترات الصوم حفاظا على الهدوء والنظام داخل الدير.

وقد رفع الدير صلواته ليشمل الجميع ببركة صوم الميلاد، متمنيًا للجميع الخير والصحة والسلام والأمان في كل وقت.