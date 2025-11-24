قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اجتماع طارئ لمجلس إدارة القومي للطفولة والأمومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال
سحب منخفضة تغطي السواحل والوجه البحري| تفاصيل حالة الطقس
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لجان متخصصة بكنائس بورسعيد لمساعدة المواطنين لمعرفة مقراتهم الانتخابية

لجان متخصصة بكنائس بورسعيد لمساعدة المواطنين لمعرفة مقراتهم الانتخابية
لجان متخصصة بكنائس بورسعيد لمساعدة المواطنين لمعرفة مقراتهم الانتخابية
محمد الغزاوى

خصصت كنائس مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد لجان متخصصة من شباب الكنائس لمساعده الناخبين من الأخوة المسيحيين للتعرف على مقرات لجانهم الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في إنتخابات مجلس النواب بمحافظة بورسعيد، والتي فتحت بابها للاقتراع منذ الصباح.

وحرص كهنة جميع الكنائس على التواجد منذ صباح باكر لمتابعة عمل اللجنة المخصصة لمساعدة الناخبين وتشجيعهم على المشاركة والنزول للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب وذلك بكل كنيسة.

لجان متخصصة بكنائس بورسعيد لمساعدة المواطنين لمعرفة مقراتهم الانتخابية

وقام عدد كبير من أعضاء فرق شباب الكشافة  من أبناء الكنيسة بالعمل منذ الصباح أمام أجهزة الكمبيوتر المتنقل (لاب توب)، لمساعدة كبار السن والناخبين عمومًا في معرفة لجانهم الانتخابية

وأكد القس ارميا المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد “ المواطن يقوم بزيارة الكنيسة، ليجد أحد من الفريق الكشفي في خدمته، ليدله على المدرسة التي يوجد بها لجنته الانتخابية ” ليتمكن كل مواطن مصري من المشاركة في الماراثون الانتخابي بسهولة ".

وتابع المتحدث الإعلامي باسم مطرانية بورسعيد" تأتي هذه المبادرة في إطار الدور الوطني للكنائس المصرية، والتي تحرص على مشاركة جميع المواطنين في العملية الانتخابية"

بورسعيد كنائس بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

سيول وأمطار رعدية.. تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة على تلك المناطق

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم

المصابين بالحادث في سوهاج

الأسلاك القاتلة.. تفاصيل إصابة طفلين بصعق كهربائي في طما بسوهاج

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 24-11-2025

الأهلي

حقيقة عودة وسام أبو علي إلى الأهلي.. ومصير التجديد لديانج والشحات وعبد القادر

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر.. اعرف حكم الشرع

إبراهيم دياباتيه

الأهلي يضع خطة بديلة حال فشل ضم دياباتيه.. والدهشوري يدخل الصورة

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-11-2025

ترشيحاتنا

انتخابات مجلس النواب

"القومي لحقوق الإنسان": تغطية كاملة لكافة اللجان بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب

لجان الانتخابات بدار السلام

استمرار اقبال الناخبين على لجان انتخابات دار السلام للإدلاء باصواتهم

انتخابات النواب

استمرار توافد الناخبين فى لجان المعادي والبساتين ودار السلام للتصويت بانتخابات النواب

بالصور

مرشحة القائمة الوطنية على مقعد ذوي الإعاقة تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب بمدرسة القومية بالزقازيق

النائبة هند حازم
النائبة هند حازم
النائبة هند حازم

مشروب قبل النوم يغيّر بشرتك خلال شهر واحد

المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد

أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية

الإطارات
الإطارات
الإطارات

انتخابات مجلس النواب 2025 .. توافد الناخبين على مدارس وسط البلد بعد فترة الراحة

مدارس وسط البلد
مدارس وسط البلد
مدارس وسط البلد

فيديو

ايمان عبد اللطيف

إقبال كبير من الناخبين على لجان مدرسه سيزا النبراوي بالتجمع

ايمان عبد اللطيف

عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد