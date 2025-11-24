خصصت كنائس مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد لجان متخصصة من شباب الكنائس لمساعده الناخبين من الأخوة المسيحيين للتعرف على مقرات لجانهم الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في إنتخابات مجلس النواب بمحافظة بورسعيد، والتي فتحت بابها للاقتراع منذ الصباح.

وحرص كهنة جميع الكنائس على التواجد منذ صباح باكر لمتابعة عمل اللجنة المخصصة لمساعدة الناخبين وتشجيعهم على المشاركة والنزول للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب وذلك بكل كنيسة.

لجان متخصصة بكنائس بورسعيد لمساعدة المواطنين لمعرفة مقراتهم الانتخابية

وقام عدد كبير من أعضاء فرق شباب الكشافة من أبناء الكنيسة بالعمل منذ الصباح أمام أجهزة الكمبيوتر المتنقل (لاب توب)، لمساعدة كبار السن والناخبين عمومًا في معرفة لجانهم الانتخابية

وأكد القس ارميا المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد “ المواطن يقوم بزيارة الكنيسة، ليجد أحد من الفريق الكشفي في خدمته، ليدله على المدرسة التي يوجد بها لجنته الانتخابية ” ليتمكن كل مواطن مصري من المشاركة في الماراثون الانتخابي بسهولة ".

وتابع المتحدث الإعلامي باسم مطرانية بورسعيد" تأتي هذه المبادرة في إطار الدور الوطني للكنائس المصرية، والتي تحرص على مشاركة جميع المواطنين في العملية الانتخابية"