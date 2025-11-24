وسط استقبال شعبي حافل...محافظ الأقصر يعقد لقاءً جماهيريًا للاستماع لمطالب أهالي الطود

أدى المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، صلاة العشاء بمسجد الفاوي بالعديسات بحري، بحضور احمد حسن رئيس مركز ومدينة الطود، والسادة وكلاء وزارات التربية والتعليم والصحة والتموين والتجارة الداخلية، والشباب والرياضة والأوقاف والتضامن الاجتماعى ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ،ورئيس فرع هيئة التأمين الصحي الشامل ، ومدير فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ، وعددا من القيادات الشعبية وعلى رأسهم النائب ناصر الضوي عضو مجلس الشيوخ.

وعقب أداء صلاة العشاء بالمسجد، استمع محافظ الأقصر إلى كلمة وكيل وزارة الأوقاف، قبل أن يوجه كلمة إلى أهالي قرية العديسات بحري، موجّهًا لهم الشكر على حسن الاستقبال ، موضحا أنه حضر إليهم لمشاركتهم افتتاح المسجد، بعد تعذّر حضوره الافتتاح الرسمي يوم الجمعة الماضي.

وعقب ذلك، عقد محافظ الأقصر لقاءً جماهيرياً مع أهالي مركز ومدينة الطود، بحضور رجال الدين الإسلامي والمسيحي، حيث استمع إلى أهم مطالب المواطنين، والتي تضمنت موضوعات متعلقة بالصرف الصحي والمياه والتعليم والصحة، بالإضافة إلى مطالب خدمية متنوعة لأهالي المركز ، كما تقدّم أحد المواطنين بتبرع مقداره 12 قيراطًا لإنشاء معهد ديني بقرية الطود غرب .

كما تضمنت أبرز مطالب الأهالي إنشاء مستشفى مركزي عام بمركز الطود ، وإنشاء وحدة إطفاء، وحل مشكلة المياه الجوفية بقرية الشغب، وإحلال وتجديد مزلقان العديسات بحري، ورصف الطريق الزراعي من كمين الطود حتى كمين قباح، وفتح قسم طوارئ بمستشفى العديسات التخصصي للأطفال، وتوفير أجهزة غسيل كلوي لمرضى فيروس سي بمستشفى العديسات،وإنشاء مكتب للشهر العقاري بالطود، وإنشاء مركز شباب بقرية الطود غرب.

وخلال اللقاء الجماهيرى وجّه محافظ الأقصر وكلاء الوزارات والجهات التنفيذية بالتواصل المباشر مع المواطنين ودراسة طلباتهم والعمل على تنفيذها في أسرع وقت، مؤكدًا استجابته لكافة المطالب المقدمة.

وفى الختام ، قدم النائب ناصر الضوي عضو مجلس الشيوخ درعًا تذكاريًا باسم أهالي مركز ومدينة الطود للسيد المحافظ.